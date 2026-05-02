暖心嫲嫲湊孫日常獲逾5萬讚好！為孫女學玩Threads「趁腦袋仲會轉時好好學」網民：突然好掛住我阿嫲

隨著網絡世界日益普及，社交平台早已不是年輕人的專利，不少「銀髮族」積極加入各大社群平台分享日常。早前，一位嫲嫲因在社交平台Threads發布與孫兒的暖心日常，短短數日瞬即獲得逾5萬個讚好，同時透露學習使用Threads的初衷，引起廣大網民的感動與共鳴，獲讚「好Sweet！」、「好新潮」，也有人直言因此憶起自己的長輩，「睇到有啲想喊」、「突然間有啲掛住我嫲嫲」。

暖心嫲嫲湊孫放學逾5萬讚好！網民感動：突然有啲掛住我嫲嫲

近日，有一位嫲嫲因在社交平台Threads分享一張自己背著書包、手牽孫兒放學的照片，並寫道：「你乖乖地，嫲嫲孭一世都願」。看似平平無奇的畫面，卻充滿著無限的溫馨。帖文一出，隨即吸引大批網民關注，短時間內成功獲得超過77萬次瀏覽，以及逾5萬個讚好，不少網民留言表示深受感動，「有啲想喊係唔係正常」；帖文亦引起部分網民憶起自己的長輩，「突然間有啲掛住我嫲嫲，呢排好少搵嫲嫲，我要多啲陪佢，今晚返屋企搵公公婆婆」、「我四大長老已經唔喺度，但係我細個嗰陣佢哋都好似你咁樣陪我……我好掛住佢哋啊。」

為孫女與時並進學玩Threads：「趁腦袋仲會轉時好好學」

社交平台Threads近年成為年輕人的新寵，有網民大讚「嫲嫲」緊貼潮流，「好新潮識得用Threads」、「呢一代嘅嫲嫲已經識玩Threads」，獲「嫲嫲」回覆解釋開始使用Threads的緣由：「我唔想有朝一日個孫同我講，『嫲嫲，我哋年青人嘅嘢你識啲咩』，叫我唔好理佢，趁腦袋仲會轉嘅時候咪好好學一啲你哋後生仔女嘅嘢囉」，展現出與時並進的心態。

網民們紛紛稱讚這位嫲嫲「好Sweet！」、「你真係好叻，好犀利」。對於嫲嫲對孫兒的愛錫，有留言表示「有嫲嫲愛錫係好幸福」，甚至有網民開玩笑地表示：「嫲嫲介唔介意要多個孫？」，並祝願「所有嫲嫲都要健康快樂」！

來源授權：candy.lau.9406@Threads

文：LW