中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學

中電資助｜節能家電更換計劃｜第二輪申請開始！為了幫助有需要的家庭更換老舊又耗電的電器，減輕長遠的電費負擔，中華電力（中電）今年特別透過「中電社區節能基金」撥款3000萬港元，再次推出「節能家電更換計劃」。計劃第二輪申請於今日（4月27日）正式展開，合資格的家庭購買指定的全新一級能源標籤家電，最高可獲$2,700資助！

中電節能家電更換計劃 最高資助$2700買電器

中電「節能家電更換計劃」資助有需要家庭更換電器。

不少基層家庭的舊電器「用到爛」才換，但其實耗電量高的舊電器，就是「電費刺客」。中電這個計劃，旨在資助合資格的長者、低收入家庭及殘疾人士，將家中四類最「食電」的電器——包括變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機——更換為符合機電工程署要求的一級能源標籤型號。

成功申請的家庭，將可獲得相當於訂單總額七成，或最高2,700港元的資助（以較低者為準），大大減輕換機的經濟壓力。

符合「一級能源標籤」代表該電器能源效益最高、最為省電。

換電器資助申請資格｜我是否合資格？

想知道自己能否申請中電「節能家電更換計劃」？首先，申請人必須是香港居民（至少持有香港居民身份一年），並且是中電的住宅用電客戶。在此基礎上，您還需要符合以下其中一項資格：

類別 資格要求（須正在領取以下其中一項） 長者類別

(65歲或以上) ▸ 綜合社會保障援助 (綜援)；或

▸ 長者生活津貼 低收入家庭類別 ▸ 在職家庭津貼；或

▸ 綜合社會保障援助 (綜援)；或

▸ 全額學校書簿津貼；或

▸ 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費 殘疾人士類別 ▸ 殘疾人士登記證；或

▸ 綜合社會保障援助計劃的交通補助金；或

▸ 公共福利金計劃的傷殘津貼

特別注意：「特別資格人士」

如果申請人同時符合「長者」及「殘疾人士」兩項資格，將被視為「特別資格人士」。這類人士的申請會獲優先處理，並且最多可購買兩款不同種類的電器（每類一件）。不過名額有限，申請時記得要同時提交兩種資格的證明文件。

正領取「生果金」的長者可以申請嗎？

不可以。如果申請人是年滿65歲以上，正領取「生果金（高齡津貼）」的長者，就代表不能是次資助。此計劃只接受正在領取「綜援」或「長者生活津貼」的長者申請。

節能家電更換計劃申請教學｜第二輪點樣申請？

計劃分兩輪進行，第一輪（3月）主要針對冷氣機和熱水爐，現已結束。第二輪則由今天（4月27日）起至5月3日接受申請，名額約6,000個，額滿即止，先到先得！

申請日期 ：2026年4月27日至5月3日

本輪可選家電： 變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機

申請方法： 網上申請： 直接填寫網上申請表格 >>按此<< 親身遞交： 可於各區中電客戶服務中心索取表格，或在網上下載表格 >>按此<<，填妥後連同證明文件副本一併遞交。

結果公佈： 中電將於5月12日至29日期間，透過電郵通知申請結果，所以填寫一個有效的電郵地址非常重要。

申請前準備｜申請所需文件

為確保申請順利，遞交前需準備以下資料：

項目 備註 中電編賬號碼 可在電費單上找到。送貨地址必須與供電地址一致。 有效的電郵地址 接收申請結果及「專屬優惠碼」之用。 「度度賞」 賬戶 建議預先申請，網上購買更方便，部分型號更有額外禮遇。 資格證明文件 網上申請需上載電子檔案；親身遞交則需副本。

溫馨提示： 所有資料必須一次過交齊，不設後補。遞交申請不等於成功，一切以收到的確認電郵為準。每位合資格人士只可獲資助一次，曾於2025年成功申請「變頻冷氣機更換資助計劃」的客戶不能再次申請。

獲中電資助後如何購買電器？

成功申請後，您將會收到附有「專屬優惠碼」的電郵。之後便可透過以下方式購買：

網上購買： 登入指定的「度度賞」連結，選購心儀家電，在付款時輸入優惠碼，支付餘額即可，安坐家中等專人聯絡送貨安裝。

門市購買： 攜同成功申請的電郵，於指定日期到指定門市，讓職員協助選購及使用優惠碼。

這個計劃非常適合希望更換老舊電器，但又對價錢有所顧慮的市民，既能改善生活質素，長遠更能節省電費開支，一舉兩得。名額有限，有需要記得把握時間申請！

資料來源：中電「節能家電更換計劃」