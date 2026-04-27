旅者新體驗｜銀織抗菌增保護 便攜衞生裝備全攻略｜專家教精你

香港人經常去旅行，大家尤其關注如何能在衞生又舒適的環境下坐飛機、住酒店？近期有抗菌親膚旅行產品新推出，這種專利科技有甚麼功能？坊間又有哪些用品可以在旅途上幫到手，加強個人衞生和保護措施？

由科技時尚品牌 INNOTIER研發及推出的「銀織抗菌滅毒旅行套裝」，包括防護背墊、多功能披墊及收納袋，採用織入99%純銀紗線專利科技的布料製成，原理是當織入銀線的布料遇上空氣的濕氣，會釋放銀正離子，可有效抑制和消滅帶負電荷的病毒和細菌，產品已通過超過 600 項實驗測試，而銀織抗菌滅毒布料亦擁有四項國際專利。

原來這也是由旅者體驗而研發的， INNOTIER創辦人林曉盈（Juliana）指出，自己也經常公幹及搭飛機，所以自己也是用家，旅行套裝的設計理念是協助降低因接觸而導致的細菌感染風險，因為飛機坐椅比較難於清洗，所以不少旅客都會擔心衞生問題。她笑言平日搭機也會穿着有帽外套、戴上口罩，做足保護。

品牌曾為2024 年巴黎奧運中國香港代表團官方團服布料及寢具供應商，而今次所推出的產品，也延續品牌的全球回收標準，包裝使用 100%可降解物料，符合可持續發展、減少碳排放的理念。

至於清洗方面， Juliana說產品通過測試，即使 300 次水洗仍維持抗菌滅毒功效， 銀織抗菌滅毒旅行套裝一般機洗亦可，建議放入洗衣袋內清洗。

INNOTIER銀織滅毒可重用口罩 $468

無縫舒適的設計，且具消臭、防曬功能。

INNOTIER 銀織抗菌滅毒旅行套裝 $2,680至$2,980（一套三件）

包括防護背墊、多功能披墊及收納袋，採用織入99%純銀紗線的專利科技的布料製成。

INNOTIER 銀織滅毒柔軟頸枕 $498

符合人體工學設計，緊貼頭部和頸部，減輕長途旅行時的頸部壓力。

旅行小物推薦

於高溫的情況下，大量戶外活動會引致身體水分及鹽分流失，並使人疲憊，旅遊人士應帶備足夠的食水，以作補充，避免中暑，而且要飲用已經煮沸的水，或由信譽良好的公司出品的的樽裝飲品，大家不妨入手摺疊式旅行電熱水壺，小巧便於攜帶。

旅行中保持舒適很重要，尤其是長途航班或巴士，頸枕是必備單品之一，市面上種類很多，

如記憶棉製成，支撐性不錯，但體積較大，亦可選充氣式的，更省空間。 舒適類的旅行小物推薦也要考慮衛生問題，比如便攜拖鞋，很多旅館的拖鞋品質不好，自帶一雙輕便的，能讓腳部更放鬆。

Dadadi 一次性馬桶墊（1包6片）$17（友和有售）

坐便圈防滑防水，出差旅行方便使用。

Gemini摺疊式 旅行電熱水壺 $238（友和有售）

特殊設計可折疊機身，小巧便於攜帶，食品級矽膠機身，耐熱高達攝氏230度，自動通用電壓選擇，適合全球使用。

AirTamer美國迷你旅行空清機 $1,399（友和有售）

超便攜設計旅行空清機，可掛頸亦可以夾在衣服上，可調節拆除的安全掛繩，提高方便性和安全性，有效淨化附近30cm範圍的空氣。

MUJI舒適貼頸枕 $128

配合填充物， 可將其放在脖子、腰部等處。

MUJI便攜式綿混眼罩 $65

絨面布料柔軟，質感舒適，附贈收納袋，方便攜帶。

外遊衞生小貼士

外出時未必能經常使用洗手液及清水洗手，可以使用酒精搓手液，使用時，可將大概一茶匙分量的搓手液塗在手掌上，再持續搓手直至成分完全揮發為止。在人多或長途航班上，口罩能減少飛沫傳播，建議穿上有帽的外套，便可減少肌膚與機艙椅的接觸。即使乘搭長途機，也避免赤腳在機艙地板走動，最好穿襪子或拖鞋。

至於在酒店，進房後可用消毒紙巾擦拭常接觸的物品，如遙控器、門把手、電話，建議檢查床單是否乾淨，有需要可自備枕巾、睡袋內膽及毛巾。

INFO

INNOTIER/innotier.com

友和/www.yohohongkong.com

MUJI/www.muji.com/hk