李居明-馬年講馬多馬事 認識「馬」的文字和圖騰｜李居明大師會客室

今年是丙午馬年，甚麼是「馬」？首先，如果你生肖屬馬，或者生於西曆6月5日至7月6日午月，今年是值太歲和「馬馬自刑」年。特朗普為甚麼日日都有大新聞？因為他就是馬月出生的。馬斯克也是生於馬月，而香港和美國，在八字上同樣也是生於「馬月」。

香港特區成立日1997年7月1日，那一年是牛年，那一天是辰日。在八字中，牛（丑）和龍（辰）都是濕土，正好能散去馬月之火，猶如有兩大護法保護，所以香港是福地。雖然今年火旺，但如果你八字裏有牛或龍的密碼，你就能平安度過。

名字中有「馬」的密碼

有人問，如果我不屬馬、又不生於馬月，是否不關我事呢？都關你事！只要你姓馬、姓馮、姓許，名字有駿、馳，今年都特別活躍。還有一個字大家常漏掉，就是「軒」字，因為馬者「車」也。除了中文字，英文名也有密碼。名字開頭是「C」、「M」、「W」，比如 Candy、Mcdonald、William 或 Winnie，這些字母在今年都代表你正走「火運」。

凡是與「C」有關的東西都帶火。比如名字裏有「詩、思、施」這些字的，其實都是屬火。「正義女神」佘詩曼，「佘」音蛇是丁火，詩是C丙火，曼之有「日」是丙火，火多的人很適合入娛樂圈容易成名。

講到馬的密碼，不能不提粵劇名伶馬師曾和新馬師曾。為甚麼他們的藝名都帶「馬」？因為有高人指點。高人還教他們要在「跑馬地」置業。跑馬地是香港最神妙的地方，馬會有馬，午火之地就是製造財富的地方。藝人在那裏居住，代表要在燈火通明的舞台上表達自己的藝術成就，名利雙收。

如果你生肖屬馬，或者生於西曆6月5日至7月6日午月，今年是值太歲和「馬馬自刑」年。

從佛學角度「觀音」屬西方三聖，西方在五行中屬金，可化洩火毒，也是帶來秋天清涼和清淨，令你頭腦清醒兼行運，在六月火旺之時看《金玉觀世音》是今年最重要的採運時刻

要火會紅，忌火會黑

但記住一句話，如果你的八字要火，那麼恭喜你，你今年一定行運！但反過來說，如果你生於夏天，八字忌火，便當凶論，見到這些「馬」的密碼就要小心了。特別是今年的6月5日到7月6日甲午月，午年午月，這是今年最多火的一個月。要火的人有很多發展機會；不要火的人，就要格外警惕。

你看特朗普，他生於火月，現在八字焚身，所以他不斷尋求金水來降溫。他之前說要爭奪格陵蘭，現在有要爭奪霍爾木茲海峽的控制權，海峽就是水，這完全與他的八字餓水有關。

馬月出生嬰兒明日之星

最後送給大家一個秘密：生於今年馬月（6月6日至7月6日）的人，必屬美女。因為「馬」代表影視娛樂圈，也代表選美運。你看「美」字上面是「羊」，羊與馬是「六合」，所以馬月出生的人特別容易在選美中脫穎而出。如果你的女兒或孫女即將在兩個月後的馬月出生，那麼恭喜你，她們很可能就是未來的「明日之星」！哪些人天生不怕火呢？請追看下期。