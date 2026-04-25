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李居明-從中國近代史 到侵侵孖生兄弟的故事｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-04-25 HKT
發佈時間：00:05 2026-04-25 HKT

一年前的3月3日告別新光之後，我一直積極尋求延續新光粵劇的機會，我親自拜訪西九文化區的負責人，懇請能讓新光戲寶繼續在香港上演。可惜2026年全年西九檔期早已爆滿，有幸得西九負責人厚愛，成功撥出今年6月份的檔期，令「新光當代戲劇節」的願望能夠實現。這三套粵劇首日的賣票情況非常熱烈，更創下新光12年來首日票房最高紀錄，也足以證明觀眾對於粵劇的熱情，也是對於新光粵劇戲寶的肯定和支持。

近代史粵劇異軍突起

我在新光十二年中，成功創作了三十七套粵劇戲寶，走出兩條粵劇路線，其一是傳統粵劇，其二是近代史粵劇。近代史粵劇是突破傳統粵劇多取材自才子佳人或神話傳說的框架，直接以近代真實政治人物為主角，後來又發展成「追上新聞最前線」的時事粵劇，又有跨界名人參與演出，成功吸引了老中青的觀眾，甚至吸引內地組團來觀劇，因為內地不易看到這種題材的戲劇作品。

特別是《粵劇特朗普》，香港人幾乎無人不曉，至今已寫到5.0版本，每一次演出都成為網紅談論話題。我堅持保留粵劇傳統的「唱做念打」，邀請香港最頂尖紅伶、拍和和武師等，相信此劇還會不斷地演下去，成為香港粵劇史上的傳奇！

「新光當代戲劇節」三大新光粵劇戲寶六月在西九公演，匯集香港最頂尖紅伶，乃香港粵劇巔峰之作。
「新光當代戲劇節」三大新光粵劇戲寶六月在西九公演，匯集香港最頂尖紅伶，乃香港粵劇巔峰之作。
想追看《粵劇特朗普5.0》馬上要去西九撲飛啦。
想追看《粵劇特朗普5.0》馬上要去西九撲飛啦。

《毛澤東》揚威國際

《毛澤東之虛雲三夢》是「近代史系列」的開山之作。講述了毛澤東與三位女性的情感世界。最後以毛澤東與一生宿敵蔣介石在天界會面，揭示了「天道無正邪」的人生哲理。此劇曾赴日本演出，全劇翻譯成日文字幕，揚威國際。

《共和三夢》是以毛澤東在虛雲洞一夢百年，回溯並重演走向共和的歷史軌跡。龍貫天一人分飾毛澤東、光緒、孫中山、溥儀四角色，挑戰表演極限；劇中還有慈禧、袁世凱、甚至川島芳子等眾多歷史人物登場，還原歷史人物更真實、更具人性的一面。

《智擒四人幫》創作過程如「踩鋼線」，首次以粵劇演繹文革及四人幫落網這段敏感歷史。有毛澤東與史太林鬥智鬥力、林立果刺殺毛澤東的驚險場景，而「毛主席紀念堂」毛澤東返魂的橋段極為震撼。

《小平你好》此劇講述鄧小平「三起三落」的傳奇人生，由鄧小平18歲留學巴黎開設豆腐店開始，到舌戰戴卓爾夫人的「一國兩制」，嘗試用粵劇將這個歷史事件表達出來，其中也有鄧小平不為人知的感情史。

《粵劇特朗普》劇情升級

最具荒誕趣味的當屬《粵劇特朗普》，由伊萬卡手中的一本毛語錄穿越到了1972年，年輕特朗普隨尼克遜總統訪華，並尋找其自幼失散、在中國長大的孖生兄弟川普。在3.0版中出現了川普代替特朗普遭遇刺殺，並靠著「火星特效藥」奇跡翻生的橋段。4.0版加入「侵侵大戰街市早苗」，至於六月在西九公演的5.0版，又有甚麼荒誕橋段出現呢？門票已公開發售，快點搶飛喇！

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