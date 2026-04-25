港產恐怖遊戲《十三座》未出先轟動！舊公屋化身「閾限空間」挑戰玩家膽量  網民：打咗個冷震

近年不少獨立遊戲開發者以獨特創意，「刀仔鋸大樹」成功吸引玩家目光，屢創話題。近日，一個本地遊戲開發團隊在社交平台 Threads 上分享一個名為《十三座》的心理恐怖遊戲，擬將大家熟悉的香港舊式公屋打造成恐怖遊戲場景。其後發佈的實機畫面，更因其極度逼真的陰森氣氛，似乎與近年席捲全球的「閾限空間」（Liminal Space） 恐怖美學不謀而合，成功引發網民熱烈討論及高度期待。

屬於香港的恐怖遊戲《十三座》！ 港產三人組團隊辭工開發

該遊戲團隊在 Threads 平台上發文詢問：「如果我同朋友一齊整一隻 香港舊式公屋版 EXIT 8，大家會玩嗎？」，並附上遊戲的初步介紹，引來熱烈回嚮。該遊戲的靈感來自於日本知名步行模擬器遊戲《8號出口》，玩家需要在無限輪迴的場景中找出異常之處才能成功逃脫。

《星島頭條》找到遊戲開發團隊成員之一Kennedy，他分享團隊僅由三人組成，他曾於海外積累遊戲開發經驗，另外兩位夥伴則分別擁有新媒體及資訊工程的專業背景。

「其實一直都想自己開發遊戲。」他表示，這股熱情在體驗過日本熱門遊戲《8號出口》(Exit 8) 後被徹底點燃。團隊看到近年不少香港開發者成功推出自己的遊戲，並獲得熱烈迴響，深受啟發。一個「以公屋為題材製作無限關卡」的念頭油然而生。當他將這個想法分享給朋友後，得到了極大的肯定，認為這個構思非常可行，兩位朋友甚至毅然辭職，全情投入《十三座》的開發工作。

在公屋的「心理恐怖探索」

根據官方頁面描述，「十三座」是一款第一人稱心理恐怖探索遊戲。故事講述主角在一個平凡的下午，進入了一棟香港舊式公共屋邨後，發現自己被困在無盡的輪迴之中。玩家「必須解開箇中的謎題，才能逃出這裏」。對於為何選擇「舊式公屋」作為遊戲場景，Kennedy表示源於對香港文化的濃厚興趣。「我自己認為公屋係非常有香港地道文化同氣氛，而且香港好多代人都經歷過唔同公屋中的故事同歷史。」他們希望透過這個承載著幾代人集體回憶的空間，引發玩家的共鳴。

從團隊發佈的遊戲實機截圖可見，其場景還原度極高，與現實中的港式舊公屋幾乎如出一轍。畫面中，昏黃的燈光僅能照亮狹窄走廊的一部分，前方是深不見底的黑暗，營造出強烈的壓迫感。牆壁上滿佈污漬與剝落的油漆，天花板上錯綜複雜的水管及電線，以及家家戶戶門前鏽跡斑斑的舊式鐵閘，每一處細節都散發著詭異而頹廢的氣息。

目前，《十三座》仍處於早期開發階段。Kennedy坦言，當初在網上分享時，完全沒有預料到會獲得如此巨大的迴響。儘管如此，他們已經確立了遊戲的核心玩法機制、故事大綱以及整體方向，現在需要的是更多時間來精心雕琢遊戲內容。

當被問及遊戲是否會加入更多「香港味道」的元素時，團隊給出了肯定的答案，但同時也俏皮地賣了個關子」

最後，談到對玩家的期望，團隊表示：「我地會希望玩家在玩的途中有身處公屋的既視感和感受公屋的氛圍，慢慢探索環境然後對公屋文化產生興趣。」他們不僅希望香港玩家能從中找回熟悉的感覺，更懷抱著一個更大的願景：「我地亦希望透過呢個遊戲將香港公屋文化宣揚去海外。」

實機畫面Threads掀共鳴：無一個地方恐怖得過舊式公屋

該遊戲概念及畫面一經發佈，旋即在網上引起極大迴響。不少網民表示對這個「貼地」的題材非常感興趣，認為「全世界無一個地方恐怖得過香港舊式公屋」。對於遊戲極度寫實的畫面，網民更是讚不絕口：「Real time嘅畫面係咪真係咁, 如果係嘅就真係好ｘ正」，亦有人表示光看畫面已「見到都打咗個冷震」。更有網民留言提供創意，例如建議加入「公屋怪人」等角色，或「關公斬人，土地公對住你笑」等本地化的恐怖元素。

開發團隊其後亦積極回應，強調遊戲將包含故事元素。目前遊戲預計於2026年發行，團隊正呼籲有興趣的玩家將遊戲加入 Steam 的願望清單。

「閾限空間」恐怖美學成熱潮

日本的《8號出口》

荷里活電影公司A24改編自都市傳說的最新作品《後室》（The Backrooms）

《十三座》的恐怖氛圍，與近年席捲全球的「閾限空間」（Liminal Space）恐怖美學不謀而合。從日本的《8號出口》到荷里活電影公司A24改編自都市傳說的最新作品《後室》（The Backrooms），這些作品的共通點在於場景「空無一人」。

所謂「閾限空間」是一個涵蓋建築、心理學及網路文化等多重面向的概念。 在網路中，「閾限空間」不時與廢棄商場、無人走廊等，那種介於熟悉與陌生、現實與虛幻之間的過渡狀態相結合時，便在觀眾心中喚起一種既熟悉又不安的複雜情感，成功俘虜了新一代的目光。

資料來源：《十三座》遊戲STEAM專頁