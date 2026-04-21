00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃

香港樓價高昂，年輕人要擁有自己的居住空間往往困難重重。近日，一名自稱00後香港女生Zoe，在社交平台分享她24歲時選擇在深圳龍華區置業的經歷。她以約4000港元的月供，換取一個完全屬於自己的「獨處小天地」，其獨特的想法與生活規劃引起了大量討論，有網民激讚她「聰明」！

香港Gen Z女生深圳置業 32萬首期買19平方米公寓單位

一位名為「00后Zoe的19坪小窩」的博主在小紅書上發布影片，分享自己「不做香港租屋奴隸！ 00後港女勇闖深圳買房實錄」的個人經歷。Zoe透露，她現年26歲，月入約3萬港元，於24歲時以32萬首期，在深圳龍華購入一個19平方米的全新Loft單位，分十年償還貸款，月供約3800多港元。

從影片可見，單位為複式設計，裝潢以白色及淺木色為主，風格簡約溫馨。下層設有開放式廚房及洗手間、客飯廳及小陽台，上層則為寢區，佈置精緻，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。

加數內地買樓3大優勢 「呢個人生階段嘅自我規劃」

Zoe在影片中坦言，這次置業並非為了投資升值，而是「為咗我呢個人生階段嘅自我規劃」。作為一個「超級宅女」，她渴望擁有一個可以讓自己「chill下」的私人空間。由於在香港與家人同住，她並非每日需要往返港深，僅在週末或假期前往深圳的Loft，享受獨處時光，因此由深圳到香港一個半小時的通勤時間尚在可接受範圍。

對於為何作出此決定，Zoe闡述了三大原因。首先，她認為這筆開銷在可控範圍內，對長遠人生規劃影響輕微：「供完我都只係34歲...完全唔影響我以後結婚生仔，一切突如其來需要大額資金嘅人生部分。」其次，她視此舉為一種「強迫自己儲錢」的方式，坦言自己「有錢就身痕」，與其將錢花在奢侈品上「fing晒佢」，不如轉化為固定資產。最後，面對香港「買樓無望」的現實，以及與家人同住日久易生摩擦的困境，她認為月供四千換取個人空間，相比在香港花費半個月薪金租樓，是她「捨得」的選擇。

網民激讚 「當買件玩具都抵」

該影片發布後，迅速在網上發酵，吸引大量網民留言。不少人對Zoe的決定表示讚賞，認為她「好識計劃」、「聰明」，為年輕人提供了生活方式的「新思路」。有網民留言稱：「月供4千，都係供十年，自己每日都享受到，唔洗係香港住火柴盒，當買件玩具都抵！」認為這是一種明智的選擇。

然而，亦有部分網民對此提出質疑，主要集中在深圳公寓的投資價值及流通性上。有評論指出：「Loft以後是賣不出去的，等於錢打了水漂」，並擔心「深圳房地產市場流通性太差，公寓更差」，若日後想出售，即使「骨折價可能也出不了手」。對於這些反對聲音，Zoe則以「今日唔知聽日事 嘆咗先算」的輕鬆心態回應。

資料來源及完整短片：00后Zoe的19平小窝