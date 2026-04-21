長者公屋入伙為慳錢自行裝修？剷底上油漆+鋪地磚 網民建議5大低成本方法 提醒地板工程注意1點

不少市民輪候多年終獲派公屋，但單位可能需要裝修翻新，有部份戶主會選擇交由房署負責，亦有戶主會領取3個月租金的公屋翻新津貼，自行安排裝修工程。近日，有網民於網上群組發問，表示身邊有長者獲派公屋，惟由於想節省開支，好奇如自行裝修是否可行。對此，一眾熱心網民籲長者需先考量體力，並提出5個方法助平價解決問題，更提醒地板工程須注意一大重點。

長者公屋入伙為慳錢自行裝修？網民建議5方法低成本解決

處理家居裝修，不少人會選擇交由裝修公司負責，惟費用往往叫價不菲。隨住科技發達，現時網上已有不少裝修教學影片，幫助一般人處理家居裝修或小維修。最近，有網民於網上群組發問，「有冇人上公屋係自己做裝修？」，表示身邊有長者終於獲派公屋，惟想節省開支，「想睇吓自己做會唔會好難，呢個單位暫時淨係想牆壁剷底上新油漆，地板鋪地磚」，以及自行裝修時需留意事項。

一眾熱心網民分享個人經歷及心得，表示裝修向來豐儉由人，視乎方式及成本，建議5個低成本方法解決家居簡單裝修：

1. 網購石塑地板及修邊條：有網民建議可透過淘寶入手石塑地板及纖維腳線，或先以珍珠棉作地板底層，再經淘寶或拼多多入手卡扣地板鋪面，再買修邊條貼於四周圍，按圖中尺寸推斷，購買材料約需$2500左右。

2. 地板以自流平處理：如想再簡單一點，有網民提議可考慮用自流平處理地板，原理是以水泥作地磚，按照一定比例與水混合使用，惟施工前必先以打磨機進行地面打磨，磨掉雜質、浮塵及砂粒。

3. 牆身油選用五合一乳膠漆：至於牆身方面，網民表示「自己整自己接受」，可用砂紙「省」平牆身；如有凹陷位可利用淨味牆灰填補，乾透後再以砂紙打磨，再用五合一乳膠漆油3層即可。

4. 經社工申請維修服務：如果長者或其親友無法動工的話，有網民建議透過社工轉介申請聖雅各福群會的「長者家居維修服務」，此服務內容涵蓋新屋入伙的基本安全設備，包括鋪設膠地板、扶手、照明等。

5. 尋找價錢相宜師傅：有網民認為樓主既然有疑問，即並不了解自行裝修，建議還是花錢安排師傅處理，「其實簡單油漆同整地磚，$8000可以了，我前年收單位，邨內好多人爭住做」。

網民籲自行裝修需考量體力 提醒地板工程注意1點

不少網民呼籲親自動手裝修前要先考慮個人體力，「自己裝唔係問題，最緊要有體力」、「如果係老人家自己裝修就有啲難，壯年和年青人就沒有問題，大部份嘢都可以自己上網學」、「有動手力，做係唔難，但會好嘥時間同唔會做得靚」。

有網民提供有關裝修的意見，提到如要自行鋪石塑地板或自流平的話，要注意地面要夠平整，否則鋪設後傢俬會傾斜，建議地面如不平整，須先以打磨機打磨才施工，「石塑地板睇落好易整，但地台唔平就易爆或者放傢俬會斜，最緊要個地台盡量整平啲」。

至於自行鋪地板及油漆的大約費用，有網民表示收費$500至$40000不等，「全屋油平乳膠漆，地下油地台漆，唔使$500」、「我都係自己同個仔一齊裝修，$40000搞掂全屋傢俬電口器和地板」、「基本都鋪地磚，剷牆油乳膠漆，$30000至$40000左右啦」。有網民分享曾拜託相熟朋友施工報價約$30000，「街外要$40000幾，房署翻新津貼相等於3個月租金，所以我寧願唔要津貼，叫房署翻新」。

同時有，網民建議還是交由專業人士處理，以免日後有「手尾」，「從未做過的話，你都唔駛諗自己搞得掂」、「你問得就根本唔識，儲吓錢比錢人做啦，一係由佢」、「自己不是泥水師傅，就不要學人自己做，辛苦手工錢要比人賺的」。

文:RY

資料及圖片來源:公屋討論區 - 香港facebook群組