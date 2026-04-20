地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？

對於港人來說，要「上車」置業不易，買樓當然希望「平、靚、正」，除了關心環境及樓齡等問題，如單位裝修合意更是最好不過，從而減省置業成本。近日，有地產中介經社交平台放售公屋盤，以「全新靚裝修連電器」作招徠，惟屋內1設計卻遭網民群嘲：「呢間屋嘅風格係咪叫法證先『風』？」詳情即看下文！

地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝」 網民群嘲1設計：法證先「風」？

近日，有地產中介經Threads介紹一個現正放售的公屋單位，更形容「有好野（嘢）」，單位面積為377呎，售價為258萬港元，平均呎價為6,843元，而且交通方便，「3分鐘到市區地（港）鐵站」，更以「全新靚裝修連電器」作招徠。

依樓主上載的片段所見，單位內部裝修新簇，並已安裝基本家電，包括乾衣機、洗衣機及雙門雪櫃等。全屋舖上木色地板，牆身則以白色為主，客廳傢俱及儲物櫃等亦以木色為基本色調。惟客廳、睡房、廁所及廚房設計各有不同風格，其中，該單位面對大門位置為半開放式廚房，開門即見乾衣機、洗衣機以及不鏽鋼洗手盆，至於灶頭位置則被安排在旁邊的小房間內，加上牆身全面鋪上白色磁磚，引起不少網民討論，笑言此設計風格：「係咪叫法證先『風』？」。

網民訝異：難得全屋風格都係完全唔一致

與此同時，不少網民對牆身鋪設白色磁磚表示不解，「以為睇戲停屍間」、「酒店廚房炒散風」、「入個張檯上面就咁擺個爐係做咩」、「做咩而家殮房有煮食爐？」、「個廳雪櫃嗰邊，成個公司Pantry咁」。有網民則從實用角度點評此設計不可行，「夏天潮濕時，磚牆飆晒水」、「灶頭瓷盆同雪櫃離咁遠好唔方便」。

除了廚房設計，有人認為整個單位格局都出現問題，「難得入門/廚房/廁所/房/飯廳可以係完全唔一致既風格」、「所有設計、裝修、傢俬、擺放位置等全部都可以錯晒」、「廚房嗰邊同客飯廳格格不入」、「好好地一間屋裝修到咁，不如唔好裝 」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads