李居明-換衣轉運法 與舉手行運成功密碼｜李居明大師會客室

小友問，最近做事覺得不順利，有何妙招可以轉轉運？這讓我想起我剛剛看了澳門的乒乓球比賽，場上的孫穎莎和王楚欽兩個年輕人，真是當之無愧的冠軍！而他們在賽場上的表現，提示了我一件非常珍貴的改運技巧。

換衣換髮型轉運法

我留意到兩人打到一半處於落後劣勢時叫了暫停。而當他們換了另一件衣服重新走出來之後，氣場大變，結果就一直贏到尾！我很留意他們換衣服的舉動，特別是衣服的顏色，事後我看了兩個人的八字，原來他們後來換上的那件衣服，正正就是他們的「用神」顏色，而之前那件不是。

或許大家都有留意，在網球、羽毛球比賽中，運動員在落後時叫暫停去換件衣服，可以合法地離開球場幾分鐘，再換一件乾爽的球衣，有一種「重新開始」的心理暗示。這其實已經成為了一種很有智慧的文化。

喜歡打麻將的人都知道，如果手風不順，也會說出去洗手間洗個手轉一轉運，都有絕佳的改運效果。我曾經教過大家，每當覺得自己最近不順的時候，就是直接去髮型屋換個髮型、剪個頭髮，買件新衣服、換個新手袋，煥然一新，運勢就會即刻轉一轉，非常靈驗！你可以試試這個妙招，如果覺得有效果，請來告訴我！

每當覺得自己最近不順的時候，就是直接去髮型屋換個髮型，煥然一新，運勢就會即刻轉一轉。

經常做雙手舉高的動作原來是一種勝利、成功、好運騰飛的加持。

雙手舉高行運法

我在看乒乓球比賽時，看到選手贏球的那一刻非常興奮，很自然地做了一個動作，就是雙手舉高，高聲叫好，原來這個動作在心理學研究中非常有名，叫做Victory Pose，原來這是一個「勝利動作」，一個勝利者的本能姿態。

我平時很少做這麼誇張的動作，但這剎那我醒悟，這個動作代表勝利，是不是我們平時應該要多做，代表行運呢？我自己現在就經常做，將雙手舉高，整個人立刻會精神好多，也會開心好多！

這個動作其實就是「八段錦」的第一式「雙手托天理三焦」，要求雙手翻掌上托，手臂伸直，這與大家看到選手贏球時自然舉高雙手的姿勢如出一轍。

所以，如果你想勝利、想行運，平日在生活中就要多伸手舉高，會為你帶來好運、勝利與健康！如果你最近覺得諸事不順利，不用愁，經常舉高雙手便轉運了！

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