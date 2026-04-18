李居明-旅行浸溫泉須知 四月牡丹應花開富貴｜李居明大師會客室

四月哪種花最當旺？便是花中之王牡丹了。自古以來，「國色天香」牡丹花是富貴的象徵。牡丹畫中加上一對「白頭翁」，就是「富貴白頭、天長地久」的吉祥寓意。我寫粵劇《金石牡丹亭》，舞台上有牡丹花設計，根據故事情節，由盛放到凋謝，最後又重生的意境，表達「精誠所至，金石為開」的主題，牡丹花是具「花開富貴，傾付此生」的美德。

牡丹與武則天傳說

牡丹花是富貴之花，關係到武則天。相傳武則天寒冬下令百花齊放，唯有牡丹抗旨不開，結果被貶至洛陽，從此洛陽成為牡丹之都。牡丹在盛唐時期通過遣唐船傳入日本，現在我們看牡丹是為了賞花，但最初它傳入日本時，身分其實是珍貴的「藥材」。牡丹的根皮具有活血化瘀、清熱涼血的功效。因此，它最早是被種植在寺廟或貴族的庭院裏。

俗語說「立如芍藥，坐如牡丹，行如百合」，「坐如牡丹」是形容女子端莊、尊貴的意思。

民間俗信認為，屬鼠、屬兔、屬羊這三個生肖，不宜擺放牡丹花。屬鼠的人會削弱富貴之氣。屬兔的人會影響家運。屬羊的人會破損吉祥。其他生肖則可放心擺放，象徵富貴。香港人雖不常在家擺放牡丹鮮花，但酒樓、酒家常見牡丹畫作，也是吉祥寓意。

牡丹花在西方國家，又有不同的演繹。原來送單枝牡丹是代表向人道歉。而客廳插三枝牡丹，是代表家族傳承、富貴綿延。四月是牡丹最當旺的月份，家中擺放牡丹可應四個字「花開富貴」！

牡丹今月最當旺，自古以來，「國色天香」牡丹花是富貴的象徵，「坐如牡丹」是形容女子端莊、尊貴的意思。

《蝶海情僧》曾赴日本大阪及福井演出，乃香港粵劇史上的創舉，劇中真如誦經會引來群蝶圍繞飛舞，這也是劇名《蝶海情僧》的由來。

旅行浸溫泉須知

春天去旅行，大家都喜歡去木氣旺盛的地方。特別是台灣與日本，兩地都是溫泉極多的寶地，所以今天我特意要提醒大家，旅行浸溫泉須知。

大家是否記得，有位台灣藝人在日本旅行時不幸去世。網絡上有個說法，就是她當時根本不應該去浸溫泉。很多人誤以為感冒時出一身汗就會好一點，原來這是犯了大忌！感冒時身體虛弱，浸溫泉會加速血液與病菌的運行，令身病情加重。此外，有心臟病、糖尿病、高血壓的長期病患者，根本就不能浸溫泉。現在日本的溫泉酒店，非常流行在房間內設有私家小溫泉給夫妻情侶使用，浸溫泉時血液奔騰，如果忍不住纏綿一下，令心臟負荷過重，極易引發意外風險！

剛才說的那位台灣女星，她本身有心臟病，又染上感冒，這一浸溫泉就加重了病情。今年是馬年，丙午火多，最怕心臟出事。所以我必須特別提出警告，如果發現自己身體不舒服，有長期病患，特別是老人家，或者是喝了酒，一定要萬事小心，不要勉強去浸溫泉了。

「新光當代戲劇節」六月西九三大戲寶《粵劇特朗普5.0》、《蝶海情僧》及《金玉觀世音》門票已公開開售，搶飛要早要快！