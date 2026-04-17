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無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招

生活百科
更新時間：19:33 2026-04-17 HKT
發佈時間：19:33 2026-04-17 HKT

家居無預警停水，尤其影響廁所的鹹水供應時，往往為市民帶來極大不便。近日，有網民分享其家中廁所停水一星期的痛苦經歷，需要「拎個桶裝水」手動沖廁，大呻「污糟」、「好惡頂」，引發網上熱烈討論。沒想到這個帖文卻意外地引出其他網民分享生活妙招，讓許多人學到一個更衛生、更方便的沖廁方法。

家居暫停鹹水供應 網民用水桶沖廁大呻唔衛生

有網民分享其家中廁所停水一星期的痛苦經歷，意外引出其他網民分享生活小智慧。 (圖片由AI生成)
有網民分享其家中廁所停水一星期的痛苦經歷，意外引出其他網民分享生活小智慧。 (圖片由AI生成)

有網民在社交平台Threads上以「終於成功結束咗屋企冇水沖廁所一個禮拜」為題發文，講述家中廁所鹹水供應停止後，一星期以來所面對的困境。該網民在帖文中表示，過去一星期「真係好惡頂」，因為每次如廁後，「次次都要拎個桶裝水倒落個馬桶」。他形容這個過程「其實都幾污糟」，因為「啲污水會彈上嚟」，讓他不禁感到「呢種情況下我會有少少潔癖」。這種直接將水倒入馬桶的方式，不僅費力，更容易造成衛生問題，令事主苦不堪言。

網民熱議正確沖水方法：唔係就咁倒

帖文一出，迅即引起大量網民留言，不少人對事主的遭遇表示同情，但更多人驚訝地指出事主用錯方法。一位網民回應：「我細個父母都係教我冇水就咁樣倒水沖。後來我去朋友屋企先學識，可以用花灑加水入水箱，就可以照樣平時咁沖廁」，此留言獲得過千個讚好。

許多網民恍然大悟，紛紛表示「今日先學識」、「竟然有呢個方法！多謝」、「我以為係常識」，甚至有人分享更進階的做法，例如「買條膠水喉管」從水龍頭直接引水到水箱。事件反映，原來將水直接倒入水箱再如常沖廁這個簡單技巧，並非人人皆知。有網民就進一步指，萬一家中馬桶水箱蓋不能掀開，則要有技巧地倒水：「避免垂直照頭沖，倒在一邊，讓水螺旋轉咁沖落去」。

 

同場加映：抽濕機只倒水隨時出事！會生「粉紅黏液」變細菌溫床？生活達人教3招正確清潔 1款濾網切忌水洗

 

 

 

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