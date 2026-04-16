內地HONOR榮耀智能手機串爆踩場！宣傳貨車「泊正」Apple門口 Genius 1舉動惹網民熱議：依單野好狂

商業競爭中，品牌之間的較量屢見不鮮，巧妙的營銷策略更能引發大眾關注。今日（16日）有網民分享，內地智能手機品牌「HONOR榮耀」的一輛宣傳貨車，高調停泊在蘋果（Apple）專門店門外，其極富挑釁意味的舉動及標語，瞬即在網上掀起一場熱話。

HONOR榮耀挑機Apple？！宣傳車高調泊尖沙咀專門店外

有網民在社交平台Threads上載影片分享，「笑到XX，見到無啦啦有架貨車咁樣泊喺Apple門口挑機已經奇怪，捕捉到入面啲員工見到呆X咗」。影片中，一輛印有內地手機品牌「HONOR榮耀」全新系列廣告的貨車，停泊在人來人往的尖沙咀Apple Store 專門店正門口。車身廣告以搶眼的大字寫上「能夠 orange to orange 比較 It's our HONOR」，巧妙地運用食字及相關語，疑似直接向對手Apple「致敬」兼下戰書。

事主更捕捉到店內Genius（Apple 技術支援員工的稱呼）對此舉動感到錯愕的一刻，有 Genius 邊看著貨車邊打電話，被事主笑言：「懷疑Apple員工想報警」。這種充滿話題性的宣傳手法，成功吸引了途人及網民的目光，影片迅速獲得近八千次轉載，數百人留言討論。

手機宣傳成功？ 網民：幾夠薑

HONOR榮耀此舉無疑為品牌賺取了巨大的網絡聲量。不少網民大讚其市場策略「幾夠薑」、「擺明搏上報」，直言「依單野好狂 係街見到笑咗出聲」，並認為這種宣傳手法「好過淨係識買天星小輪，買電車嗰啲」。有網民欣賞其創意，表示「多啲呢類marketing 大戰先好睇」。

事件成功引起大量討論，許多人表示「唔講都唔知有電話牌子叫HONOR」，甚至有人笑言「唔係睇留言，我仲以為係Apple自己搞宣傳」，承認宣傳已「值回票價」。不過，亦有網民聯想到國外經典的品牌競爭案例，認為「想做到當年可口可樂同百事咁，可惜Apple 唔so佢」，並指出「同一條橋美國漢堡巨頭McDonald's同Burger King互串咪幽默風趣囉 有啲橋都要睇下咩brand做先得」， 指品牌影響力是這類營銷成功的關鍵。

國外早有直接挑機廣告 百事「踩」可口可樂最經典

事實上，在國外早有不少競爭品牌在宣傳上互相「挑機」的經典案例。作為碳酸飲料界的兩大巨頭，百事（Pepsi）與可口可樂（Coca-Cola）在廣告中經常互相「抽水」。其中一則經典廣告是，一個小男孩在自動販賣機前，先買了兩罐可口可樂墊高自己，目的僅是為了能按到百事可樂的按鈕。其後，可口可樂亦拍攝了一條廣告片反擊，這次是一個小男孩在雪櫃前，先拿了兩罐百事可樂放在地上，目的僅是為了能墊高自己、踩上去好能拿到一罐可口可樂，成為廣告界「互串」的經典。

漢堡快餐市場同樣火藥味十足。麥當勞（McDonald's）在法國曾以一種極具「高傲」的方式，暗諷對手漢堡王（Burger King）的據點太少。麥當勞在一個偏僻公路旁設立兩個指示牌，一個簡單地寫著「McDonald's 5km」，另一個則以極其複雜的路線指示，標示出前往258公里外的漢堡王所需的路徑，幽默地突顯了自身的便利性。

圖片來源：_shirrrley.__＠Threads