屈臣氏全場無門檻88折！門市再賺$90現金券 美妝/日用品/保健品折上折

屈臣氏再度推出震撼優惠，為顧客提供一個絕佳的購物時機。只限星期六（4月18日）一天，易賞錢會員無論在門市或網店，均可享受全場無門檻88折的驚喜折扣，從日常必需品到專業護膚品，應有盡有，是時候將心儀好物一次過帶回家！

屈臣氏全場無門檻88折 精選好物折上折

這次優惠活動的最大亮點，是全場商品無消費門檻即享88折。無論是Dettol的沐浴潔手系列，或是VIRJOY的四層衛生紙，抑或精選的口腔護理產品，都參與此次折扣。更吸引的是，部分產品更提供「買一送一」及「第二件半價」等折上折優惠，讓您的節省最大化。例如，購買指定口腔護理產品3件滿$159，除了享受折扣，還額外贈送價值$40.9的禮品，絕對是囤貨的好機會。

滙豐信用卡派$50優惠券 Alipay減$20

除了直接的折扣，屈臣氏更聯同多家銀行加碼優惠。即日起至5月31日，使用任何滙豐信用卡單一簽賬滿$500，即可獲贈$50屈臣氏電子優惠券。若持有已綁定的滙豐easy信用卡或白金Visa卡，在指定會員日（每月8、18、28日）簽賬滿$400，更可享92折優惠。同時，AlipayHK用戶在推廣期內每月亦有機會享受滿$200減$20的優惠，讓您的購物體驗增添更多驚喜。

門市購物即贈$90現金券 指定產品送$50優惠券

為回饋顧客，屈臣氏在推廣期間推出多項贈券活動。凡於門市購買任何產品，即可獲贈總值$90的屈臣氏優惠券（$30及$60各一張），讓您下次購物時享受更多折扣。此外，購買護膚或美妝產品滿$150，還可額外獲贈$50的專屬優惠券。對於關注健康的消費者，購買精選骨骼關節健康或運動營養產品滿額，同樣有$60優惠券贈送，讓健康與實惠兼得。

屈臣氏優惠詳情