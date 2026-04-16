香港電車官方手機App登場！實時到站預報+車務通知 設1功能方便旅客 附使用方式+下載連結

香港電車App｜香港特色交通工具「叮叮」深受旅客歡迎，分為東行、西行路線，途經港島各區多個車站。最近，香港電車宣布推出官方手機App，設有實時到站預報系統，以及即時車務通知等實用功能，其中一大功能更能方便旅客觀光，同時支援iOS及Android手機系統，即睇使用方式及下載連結！

香港電車官方手機App登場！實時到站預報+車務通知 1功能方便旅客

香港電車來回行走港島多區，除了照顧市民所需，更是旅客慢活欣賞香港美景的選擇之一。最近，香港電車推出官方手機App，帶來3大實用功能方便乘客。實時到站預報功能實時到站預報由系統透過沿線逾400個無線射頻識別（RFID）標籤，配合車上的RFID閱讀器收集電車實時位置，數據每5秒更新一次，確保資訊為最新實時狀況。

乘客可即時收取突發車務資訊，包括交通情況、事故、惡劣天氣作出的特別行車安排，讓大家可調整乘車安排。最後一大功能則提升「電車全景遊」升級體驗，「全景遊」乘客可連接車上Wi-Fi，收聽多達16種語言的實時定位語音導賞，沿途叙述香港故事及電車歷史，深度認識香港。手機App內設有商店界面，讓乘客隨時隨地入手電車主題紀念商品。

香港電車手機App功能簡介及使用方式：

實時實時到站預報

。打開手機App，選擇東行或西行路線

。選擇現時身處地區及車站

。顯示出未來3班電車的到站時間

。可收藏常用車站，方便下次使用 突發車務通知

。即時收取車務相關資訊，包括交通情況、事故、惡劣天氣等導致的行車變動，以及節日（如中秋、除夕）的延長服務安排，方便乘客提早預算車程或調整交通方式 「電車全景遊」升級體驗

。旅客可經手機App預約行程

。登車後連接專屬Wi-Fi，收聽多達16種語言的語音導賞

。導賞內容根據電車實時GPS位置「自動觸發播放」，並於地圖介面上同步顯至沿途地標及景點介紹

*語言包括：廣東話、普通話、英語、韓語、日語、西班牙語、法語、俄語、菲律賓語、印尼語、意大利語、馬來語、阿拉伯語、泰語及德語

車站未來計劃增設二維碼 一掃即開應用程式

此外，香港電車計劃於電車站逐步增設二維碼，乘客掃瞄後能即時開閱應用程式，直接查看所在車站未來3班電車資訊。有網民反映希望能夠預報3班以上的班次，官方回應感謝網民的意見，由於手機App剛推出，他們會持續監察運作實況，不斷改善功能及使用體驗。

香港電車Hong Kong Tramways Limited

文:RY

資料及圖片來源:Hong Kong Tramways 香港電車