港人滅蚊奇招盡出！網民發明落地扇加1物成「滅門級吸蚊神器」 假蜻蜓夾窗竟真見效？

夏季來臨，蚊蟲容易滋生，部分人更特別「惹蚊」，經常被叮至「懷疑人生」。近日，有不少網民紛紛在社交平台分享各種自家滅蚊妙招，有人發明「吸蚊神器」，將落地扇及誘蚊燈再加一物，即收獲大批「蚊屍」；Threads上亦流傳窗邊夾假蜻蜓驅蚊的另類方法，有網民實測後竟見效，「真係無蚊出現！」

港人滅蚊奇招盡出！網民發明落地扇加1物成「滅門級吸蚊神器」

有網民稱任職倉務員的同事最近深受蚊患困擾，惟不敢點燃蚊香，於是發明「吸蚊大法」，只要用誘蚊燈引蚊，再靠風扇風力吸入，最後以網紗一舉成功捕獲大量帗蟲，樓主更表示「夜晚使用效果最好」。從片段可見，網紗上兜住一大批黑壓壓的「蚊屍」，堆積得密密麻麻，成效驚人。

不少網民對成果表示驚奇：「呢啲真係民間智慧」、「殺蚊聖手」、「點解可引到咁多蚊」；亦有人笑言「密集恐懼」、「見到都痕」、「你屋企都幾多蚊。」

假蜻蜓夾窗竟真見效？昆蟲專家咁講……

至於Threads上亦流傳窗邊夾假蜻蜓驅蚊的另類方法，有網民表示雖然「聽落好荒謬」，但因深受蚊子困擾，「屋企真係日日勁多蚊，人去到絕處就開始乜都試下」，於是決定經淘寶購入假蜻蜓模型，並在每個窗口都放置一隻，沒想到竟然有效，「尋晚真係無蚊出現！！」不禁感嘆「原來啲蚊比我想像中更荒謬。」

帖文引來熱議，有網民表示有興趣嘗試：「睇完個post即刻忍唔住落咗單買隻試下！」、「收到，第日行山我會著到自己成隻蜻蜓咁。」有人表示有同樣經歷：「我之前養富貴竹好多年，一路都係同時擺個假蜻蜓喺個樽度，真係冇蚊滋」、「我個廳都有假蜻蜓，唔怪得呢2年個廳冇蚊」、「早兩年天氣一熱晚晚成打蚊訓都無得訓，然後我咁啱網上睇到日本人好興用蜻蜓模型驅蚊，即刻買咗兩隻返嚟掛窗口，唔到你唔信，真係無蚊飛入黎，有教好訓。不過我果兩隻係無霸勾蜓。」

亦有人深究背後原因：「啲蚊驚蜻蜓對翼嗰啲紋」、「啲蚊其實唔係認得dragonfly（蜻蜓），係驚啲大型飛行物喺度飛。見過有人試過又話中伏無效。」

不過，「台灣事實查核中心」曾訪問台灣大學昆蟲學系專家，稱用蜻蜓模型驅趕蚊蟲的做法實際上沒有驅蚊效果，因為蚊子是根據二氧化碳、溫度及氣味鎖定叮咬目標，而非視覺，除非在蜻蜓模型噴上驅蚊劑，否則蚊子不會因人類身上有蜻蜓模型而不靠近。

來源：toby_chingyee@Threads、platypus.85522851@Threads、台灣事實查核中心