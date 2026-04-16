返工印銀紙！印鈔公司請生產助理 中學畢業即可申請 網民熱議1條件超惡頂...

印鈔招聘｜不少求職者都渴望找到一份「筍工」，而俗稱「印銀紙」的印鈔廠工作，近日成為網上熱話。負責為香港印製鈔票的「香港印鈔有限公司」公開招聘生產助理，入職門檻不高，迅即引起網民熱烈討論！

印鈔公司招聘生產助理 負責搬運紙張/記錄數目

「香港印鈔有限公司」近日招聘生產助理。（官網圖片）

中學畢業即可申請。

「香港印鈔有限公司」近日為其設於大埔工業邨的廠房招聘生產助理。該公司負責為本港三家發鈔銀行（中國銀行、滙豐銀行及渣打銀行）印製紙幣。招聘廣告列明，申請人只需中學程度，公司將提供在職專業培訓。

生產助理職責包括支援廠房生產程序，如搬運紙張、記錄數目及包裝等，亦要負責加添油墨及其他雜務，招聘同時註明需要輪班通宵工作。

名副其實返工「印銀紙」 網民大讚「筍工」

招聘廣告一出，隨即吸引大批網民關注。有人認為這是一份難得的「筍工」，並笑言「以後同人講我份工印銀紙」，甚至有網民幽默地問：「有無員工優惠可以8折買貨？」。

然而，更多討論集中在工作條件上。其中，「需輪班（約每兩周交替，包括通宵班）」的要求備受爭議，有網民直言「兩周交替仲要輪通宵，好惡頂下喎」。更有聲稱曾到該公司工作或面試的網民現身說法，形容工作環境非常嚴謹，指入職後「要與世隔絕，仲要一路俾人監視」，工作時「唔比同其他人講野」，並且上下班均需「搜身」，將電話、銀包等個人物品鎖進儲物櫃，形容只適合「I 人」應徵。

資料來源：香港印鈔有限公司