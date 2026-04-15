穀雨2026｜4.20穀雨必睇7大禁忌！避免前往2大地方 1招祈求財運大開 附開運吉時

傳統而言，一年有廿四節氣，每個節氣日子代表不同氣候變化之外，亦各有禁忌遵守。4月20日的穀雨為春天最後一個節氣，「穀雨，穀得雨而生也」，雨水滋潤有助穀物生長，故此穀雨前後天氣變暖，降雨量增加，空氣中濕度亦逐漸提升。隨穀雨過去代表夏天將至，星座及塔羅專家小孟老師表示穀雨天要注意7大禁忌，避免前往2大地方，同時教大家1招祈求財運大開，即睇詳情！

4月20日穀雨必睇7大禁忌！避免前往2大地方

穀雨由來源自古時倉頡造字，據《淮南子·本經訓》：「昔者倉頡作書，而天雨粟，鬼夜哭」，民間解說為倉頡造字有大功，上天於人間下起一場穀子雨，助萬民度過災荒，作惡的鬼怪不能再為害人間而嚎雨。故此，古人於這一天祭祀倉頡，並紀念這天為「穀雨節」。

此外，穀雨為春天最後一個節氣，亦是廿四節氣中第旗個節氣，穀雨開始增加雨水，同時亦是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。季節轉變，從古流傳而來對穀雨亦有禁忌遵守，以免觸犯禁忌導致錯誤或身體不適。

戒爆怒：穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。 不宜減衣物：穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。 避去森林:穀雨日是撲滅害蟲的時刻，前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，故此盡量避開森林與雨林之地。 注意除濕：穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，濕氣較重，因此要注意多加除濕，以免引發痛風。 小心用電：穀雨日濕氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。 傳染病情變多：穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。 上山要注意：穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往上區。

吉時1招祈求財運大開

此外，小孟老師分享穀雨日於指定吉時祈求財運大法，大家可準備一碗生米，於米中放置88元硬幣，並於穀雨當日上午9:00至11:00期間，向天外祈求財運大發。此碗生米為馬年穀雨米，求財運後按「男左女右」放於書桌上，放置一天後倒掉，同時捐出硬幣，有助財運大開，有施必有得。

文：RY

資料及圖片來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟