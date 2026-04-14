19歲女生$3萬酬金尋心愛水獺公仔 陪伴10年經歷公開試/留學生活「好多重要回憶都有佢」

不少人都擁有一些自小陪伴成長的心頭好，如一張小被子或是一隻小玩偶。早前，一位女大學生於葵涌廣場附近乘坐302小巴時，因太過疲累而遺失陪伴10年的心愛水獺公仔「糰糰」，心急如焚的她於小巴上遍尋不果，決定在區內貼出街招，並懸賞$1萬，希望尋回有如家人般存在的玩偶。事主哥哥後來不忍看到妹妹以淚洗面，再次於網上發文呼籲留意302小巴沿線，並將懸賞金加碼至$3萬，希望妹妹能夠重拾笑顏。

港女懸賞$3萬尋心愛水獺公仔 坐小巴不慎遺失 陪伴10年齊走過DSE/留學生活

陪伴多年的玩偶不只是玩偶，對不少人而言更可能是他們珍視的寶物，甚至是家人般的存在。一位19歲女大學生有一隻從小學時期陪伴至今的水獺公仔「糰糰」，惟3月底於葵涌廣場附近與媽媽乘坐302小巴時，因疲累而手持「糰糰」睡著，直到荃灣麗城薈下車才發現遺失。

事主當時想於小巴上尋找，惟被司機拒絕，直到後來其父母與當值站長溝通後成功上車尋找，可惜遍尋不果。她後來於網上發文盼借助網絡力量，甚至懸賞$1萬，希望能找到對她而言有如家人的「糰糰」。事主又稱，明白外界可能會認為她過份在意公仔是幼稚的行為，「但正正因為佢，我先可以變得更加堅強，好多重要嘅回憶都有佢」。「糰糰」對事主而言不單是公仔，除了為性格害羞的她帶來勇氣，也在她需公開試壓力時帶來安撫的力量。

事主公開試後到英國留學，獨自搬入宿舍時「糰糰」亦陪伴在側，「有時遇到唔如意嘅事，覺得好孤單好無助，但只要諗起身邊有糰糰，就知道自己並唔係一個人」。從小到大，「糰糰」與事主走過小學及中學畢業，必定於畢業花束中佔有一席位，惟遺失糰糰後，事主坦言：「一諗到大學畢業，佢唔會再出現喺我嘅花束入面，我就好唔開心」。

事主哥哥心痛：見到真正的以淚洗面

其後，事主哥哥不忍看到妹妹以淚洗面，於網上發文呼籲居住於葵芳、葵興、大窩口、荃灣、深井、青龍頭一帶的居民於乘坐小巴時多加留意。事主哥哥又表示，除了妹妹的$1萬獎金，他會加碼至$3萬，「分比尋獲糰糰嘅人同push比佢嘅中間人」，希望今次事件能夠寫上一個美好結果。

事發至今已2星期，不少熱心網民多次轉發有關帖文，甚至鼓勵事主與哥哥不要放棄，「希望會幫到一點忙，失去重要東西一定好難受，希望你同妹妹都可以樂觀點，一定會搵得返嘅good luck」、「好明白唔見咗心愛公仔嘅感覺，希望早日搵得返」、「睇到都覺得好傷心」、「每個娃娃都獨一無二，值得溫柔以待」。

文:RY

資料及圖片來源:mysisntuentuen@Threads、wrdeoi@Threads



