煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學

為鼓勵市民轉用更環保及方便的電子服務，香港中華煤氣有限公司（下稱煤氣公司）推出「自動達Bill生活Easy Chill」活動，合資格用戶只需完成登記電子賬單及成功設立銀行自動轉賬，即可享最多$100的煤氣費回贈。在鼓勵無紙化生活的同時，亦為減輕市民生活費用開支，即睇內文登記方法！

中華煤氣公司煤氣費回贈最多$100！登記電子賬單+自動轉賬即享

煤氣公司推出「自動達Bill生活Easy Chill」活動，合資格用戶完成兩步即享$100回贈。

煤氣公司的用戶要獲得最多$100回贈，由即日起至2026年6月30日期間，只需完成兩個主要步驟即可，包括登記煤氣電子賬單服務及設立銀行自動轉賬。

登記煤氣費電子賬單服務 5個工作天確認

用戶由即日起至2026年6月30日期間，可登記煤氣費的電子賬單服務。

登記煤氣費的電子賬單服務，步驟非常簡單。現有的煤氣賬戶持有人可登入煤氣公司網站申請網上賬戶，並按指示輸入資料。成功登記後，將在5個工作天內收到短訊或信件確認。

>>按此登記<<

設立銀行自動轉賬 多種方法申請

完成電子賬單登記後，用戶便需設立銀行自動轉賬。這項申請的途徑多元，用戶可致電客戶服務熱線2880 6988辦理，或透過網上賬戶申請，亦可將填妥的授權書交回銀行處理。不過煤氣公司亦提醒，銀行審批自動轉賬申請一般需時4至6星期，而且不適用於以信用卡自動轉賬服務的客戶。

合資格用戶每月$10 回贈10次

同時成功完成上述兩項申請的合資格客戶，便可享有回贈優惠。回贈將以每月$10的形式，分10個月存入客戶的煤氣賬戶中，總額最多為$100，回贈詳情亦將清晰列明於電子賬單上。

資料來源︰中華煤氣