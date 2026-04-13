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曬鹹魚/陳皮之外奇景？港人驚見渠邊大型曬「薯條」 眼利網民推斷為1物：城市人少見

生活百科
更新時間：18:15 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-13 HKT

每當天氣好的時候，在街道上或店舖外不難看到有人會將乾果皮或鹹魚攤開日曬的畫面。最近，有港人於街道坑渠旁邊發現奇景，滿滿如「薯條」一樣的食材鋪滿一旁，令樓主大感震驚，「曬鹹魚同曬陳皮都有見過，曬薯條係？」震撼畫面引起網民熱議，有眼利網民表示並非在曬「薯條」，推斷其真身可能是1種食物，直言「城市人少見！」

曬鹹魚/陳皮之外奇景？港人驚見渠邊壯觀曬「薯條」

春日陽光溫暖明媚，不少攤販或市民喜歡趁此日子曬陳皮或曬鹹魚，利用自然陽光將食材曬成食物乾之類。近日有港人於大街坑渠旁邊發現奇景，竟然有人將滿滿的「薯條」鋪滿一旁，條狀成材帶有淡黃色，遠看過去實在無異於薯條，難怪樓主對此大為震驚，「曬鹹魚同曬陳皮都有見過，曬薯條係...？」

眼利網民推斷為1物：城市人少見

震撼畫面引起網民熱議，有網民搞笑表示「薯條」正在經「空氣炸鍋」烤熟，「空氣炸鍋」、「腍咗唔好食，曬翻爽身」、「佢想翻炸」。有網友從遠望的畫面中誤認作其他物品，「以為係蟲蟲」、「如果沒放大看我還以為是鱈魚香絲」、「我以為咁多蟲」。同時有不少眼利網民表示並非在曬「薯條」，推斷應為白蘿蔔乾，「似係白蘿蔔乾」、「唔係薯條嚟㗎喎」、「呢啲係蘿蔔乾呀，睇真啲先再講啦，啲城市人少見呢啲嘢」；也有網友推測「薯條」真身為菜脯、竹笙等。

文：RY
資料及圖片授權：uranlikwan@Threads

延伸閱讀：香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道

 

 

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