李居明-紫氣東來行好運 燕子吉祥文化你要知｜李居明大師會客室

最近你見到燕子嗎？這段時間進入辰月，春天「木」最旺的時節，正是燕子從南方飛回來的時候。在古代，燕子常被稱為「紫燕」，當燕子回來的時候，有「紫氣東來」的寓意，因此見到燕子是特別好運。

燕子入屋吉祥寓意

在中國古文化裏，大家都希望燕子來拜訪自家屋企，因為燕子有兩個特徵：一是它很講究，一定不會到訪惡人的家；二是不會飛去愁眉苦臉、很哀愁的人家。燕子築巢一定選一個好磁場、好風水的地方。所以，只要燕子願意來你家築巢，代表你家一定好風水！

我有個親戚住在新界，有一年燕子在他家築了巢，從那一年起，他中了六合彩，幾個女兒也相繼出嫁，而且嫁得很好，喜事頻傳。原來燕子的好處遠不止帶來好運，燕子每年都能準時找回舊巢，代表會回鄉歸家，是「識路」的意思。古代人外出做生意，最擔心親人能否平安歸家，因此，家人見到燕子歸巢了，是象徵親人平安回家的好兆頭。

有一種職業的人，很喜歡把燕子的圖騰紋在身上，就是「海員」。因為燕子天生識路會回家，海員常年在外行船，渴望平安回家，他們相信，即使遭遇不測，燕子也能把自己的靈魂帶回家。所以見到「燕子」紋身，有可能他們是經常要出遠門，或者是追求自由，但始終有一天他們都會歸家。原來燕子圖騰這麼吉祥！

當燕子回來的時候，有「紫氣東來」的寓意，因此見到燕子是特別好運。

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「燕」字吉祥又當旺

這段時間「燕子」很當旺，我發現演藝圈裏帶「燕」字的名人都格外當紅。比如在《粵劇特朗普》中演伊萬卡和街市早苗爆紅的江欣燕，大家熟悉的家燕姐，新加坡國寶級天后孫燕姿，都紅極一時。這也印證了燕子就是「紫氣東來行好運」的主角，這段時間能見到燕子飛過，好運馬上降臨，也難怪很多人會取名帶「燕」字，原來有很多吉祥的含義。

燕子的吉祥寓意還有很多，對已婚盼子的女性來說，見到燕子會馬上添丁。相傳商族始祖「契」的母親，就是吃了燕子巢裏的蛋才誕下始祖，因此燕子也代表女性的生育能力。而且燕子是「一夫一妻」，很顧家，每年準時歸巢，這也是人們喜愛它的原因。

燕子象徵「木火通明」

從玄學來說，燕子歸來的季節，正是春天的「木」與夏天的「火」的交界之時，因此，燕子歸來象徵着「木火通明」，在古文化中代表家中小孩讀書會很聰明。除此之外，燕子亦稱「招福鳥」，象徵着生意興隆。這段時間，送禮送燕窩，或是贈送燕子造型的吉祥物，非常合時節。

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