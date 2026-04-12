人妻長文呻老公不成熟 投訴放假只顧煲劇打機不肯進修 網民不撐：你仲嫌佢唔夠辛苦？

夫妻對工作、育兒與個人時間的分配常引發矛盾。1名妻子近日在社交平台發長文，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」，她指丈夫雖然正職外兼送外賣、做家務及陪小朋友，但放假時只顧打機、煲劇，不肯利用空餘時間進修，更指責對方「講完都係唔會改」，對於樓主長文控訴丈夫，網民卻完全不撐，反而一面倒支持丈夫，質疑樓主作為妻子「仲嫌佢唔夠辛苦？」

人妻長文呻老公不成熟 投訴放假只顧煲劇打機不肯進修

一名妻子近日在社交平台發長文，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」（圖片來源：《多功能老婆》劇照）

最近有網民在社交平台發長文控訴丈夫，她指丈夫月薪2萬，在小朋友出生後，放工後會兼送外賣賺取額外收入，星期六日放假亦會返其他兼職，而且平時不送外賣便會陪小朋友及做家務。然而，當不用做兼職的日子，丈夫卻「寧願會花時間打機 ，間唔中就睇YouTube、Netflix煲劇、學紫微斗數八字，睇下韓國日本旅行片咁樣，睇下唔同牌子嘅衫，學下日文咁樣。」妻子期望丈夫利用空餘時間進修加人工或陪家人外出，但丈夫選擇休息打機及看劇，引發夫妻衝突，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」，又指對方屢勸不聽：「我話佢，佢話會改，講完都係唔會改，唔會做。」

網民不撐：你仲嫌佢唔夠辛苦？

對於樓主長文控訴丈夫，網民卻完全不撐，反而一面倒支持丈夫，質疑樓主「仲嫌佢唔夠辛苦？」，紛紛留言：「你老公緊係唔成熟，娶咗你」、「正職、送外賣、兼職，我想知佢再進修仲有冇時間訓教（瞓覺）」、「又正職又送外賣仲要做埋家務，得嗰少少時間畀佢娛樂下都唔得咩？」、「佢雖然本身份人工係低，但係你嫁俾佢嗰陣時就知㗎啦」、「佢而家為咗屋企為咗小朋友，盡心盡力工餘時間都仲去做兼職送外賣，而家佢工餘時間留喺屋企，做一啲唔使錢嘅活動仲想點啊？」有人認為丈夫已盡心盡力，作為妻子應感恩並體諒對方：「知足常樂啦，感恩有個好老公為家庭付出，婚姻本來就係需要互相欣賞和支持。」

來源：Threads

文：M