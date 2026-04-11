李居明｜新光當代戲劇節 六月西九三劇會師｜李居明大師會客室

最近收到很多人來訂靚位，電話查詢開賣日期，甚至已問西九附近有何好食酒樓約定朋友。

《粵劇特朗普5.0》搶飛要快！

今年二月《粵劇特朗普 4.0》公演時，很多年輕人、粵劇觀眾向我反映買不到票，我心裏一直記掛着這件事。五千多張票火速售罄，一票難求，大家對這部戲的關注和認可，讓我不能辜負大家的期待，所以，努力把劇情改得更豐富、更精彩、更多驚喜！此外，我特別甄選粵劇《蝶海情僧》和《金玉觀世音》一齊在西九「新光當代戲劇節」和大家見面，相信是一次很特別的香港粵劇盛會，不容錯過！

多位舞蹈演員演繹千手觀音，場景優美。

觀音以竹為劍，變成馬頭觀音，與被落蠱的韋陀一場對打戲乃全劇的高潮戲，以忿怒法伏魔，乃觀音戲別樹一格之處。

《蝶海情僧》人生哲理感人至深

我甄選的三套粵劇作品，每一套都藏著難忘的回憶。《蝶海情僧》是我開始寫粵劇的第一套作品，也是一部百看不厭、口碑載道的皇牌戲寶，十二次重演，巡迴北京、日本大阪及福井、澳門、新加坡等地演出，場場爆滿！

這部戲的因緣很奇妙，當年北京的京劇藝人看到劇本後十分喜歡，將它改編成京劇，還在人民大會堂舉行記者招待會；後來上海越劇王子趙志剛也被劇情打動，將它改編成上海越劇，同樣廣受好評。更特別的是，三地藝人在北京舉行三地聯演，兩位男主角為角色剃髮演出，這段經歷至今想來依然難忘。劇中一代高僧真如法王誤吃人肉最為震撼，而其悟出「萬法唯心造」的人生哲理感人至深、直擊心靈。今次由蓋鳴暉聯手年輕實力花旦梁心怡主演，必擦出全新火花，勢必再創經典。

《金玉觀世音》觀音成佛有因

《金玉觀世音》這部戲對我來說有著特殊的意義，作為一個修行觀音法門數十年的居士，從戲劇角度去演繹「觀音」乃我的使命。當年陳好逑裘姐與吳仟峰的經典名作，後來由粵劇新秀藍天佑、鄭雅琪成功接棒，唱造唸打俱佳，兩位夫妻檔舞台默契十足，表演細膩動人，讓觀眾看得如痴如醉，回味無窮。特別是「雨傘」功架堪稱一絕，妙善經歷「生老病死苦」

而開悟，令人印象深刻。而妙善要求最心愛的人韋陀挖下自己雙眼、斬下自己手臂的一幕，劇力萬鈞，令人心神震撼。此劇加上宮廷地震、火燒紫竹林、千手觀音等舞台特技效果，更有「九尾狐」出場，這次特意選入戲劇節，就是要讓從不看粵劇的人，一看就徹底改觀！

《粵劇特朗普 5.0》不同於4.0版，這次是由近代史粵劇系列的原班人馬，包括龍貫天、陳鴻進、新劍郎、陳咏儀、鄧美玲、呂洪廣等資深老倌出演，當然有跨界明星江欣燕加盟，將這部戲的精髓發揮到極致。

六月，西九文化中心，「新光當代戲劇節」三套粵劇盛大呈獻，不容錯過的戲劇盛宴！娛樂與心靈文化的雙重享受。下周五4月17日公開發售，記得上網搶飛喇！