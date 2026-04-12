公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？

成功輪候並獲派公屋，是許多香港市民的期盼，但獲派單位未必盡如人意。近日，有市民在第二次獲派公屋時，因單位附帶8個月的租金減免，而深感不安，懷疑單位是否為俗稱的「凶宅」，迅即引發網民熱議，有人認為「唔荒好嘢」，但亦有網民表示「「你唔要，大把多人要」。

公屋二派長康邨 獲8個月租金半額優惠反致不安？

成功獲派公屋是許多香港市民的期盼，但獲派單位未必盡如人意。 （資料圖片）

有網民發帖求助，對房署主動減租大感憂慮。（香港公營房屋討論區＠Facebook）

有網民在社交平台Facebook的「香港公營房屋討論區」群組發帖求助，表示首次獲派的東涌單位因地點太遠而拒絕，而第二次獲派的青衣單位同樣被認為偏遠。然而，最令他困惑的是，房屋署在「配房通知信」中註明該單位可享八個月的半租優惠。

事主在帖子中憂慮地提問：「佢減租8個月，即係間屋空置左一段長時間，會唔會係凶宅？如果係凶宅佢會唔會寫明？」。根據其上傳的「配房通知信」，該位於青衣長康邨的單位，每月租金為$1357，信中列明可享有八個月的半額租金寬減，即優惠期間每月僅需繳付$678。事主對此項「特別優待」深感不安，擔心單位可能存在不為人知的問題。

網民眾說紛紜 「減租一半唔荒係好嘢」

此帖文一出，立即引起網民熱烈討論。部分網民認同樓主的擔憂，認為「唔荒係好嘢」，更有人直指「這個單位，減租一半，應該是凶宅」，又或擔心有其他問題，「小心漏水或有問題隣居」。有網民則揶揄事主不應過份揀擇，「唔好要，咁多野諗」、「你唔要大把多人要，你最好去買私樓」。

不過，更多網民則根據自身經驗及房署規定作出分析，指出「凶宅會寫明，呢個應該係空置左一段時間」，並非「凶宅」。許多熱心網民建議事主可主動親身查詢，「而家唔同以前，如果間屋有問題佢唔可以隱瞞」、「有問題去問返主任 ，唔使估估下」、「你去問隣居，睇下點回你」以釋除疑慮，無需胡亂猜測。

房署優惠計劃 入住長期空置單位可獲租金減免

《星島頭條》就此向房屋署查詢，房署回應指為善用寶貴的公屋資源及加快公屋編配 ，香港房屋委員會自2007年開始，向願意入住空置時間較長單位的租戶提供租金寬減。入住空置12個月或以上而少於24個月的單位的租戶，從租約生效第二個曆月起，可獲四個月免租期，分八個月減租50%。至於空置24個月或以上的單位，可獲六個月免租期，分12個月減租50%。

「凶宅」透明度高 房署：通知信會列明「負面因素」

早年曾有網民分享，收到的通知信中寫明「單位內曾發生兇殺事件」。（香港公營房屋討論區＠Facebook）

單位長期空置的原因各異。但房署回覆指，一般而言，房屋署在編配涉及「負面因素」的單位（例如單位內曾發生自殺/意外死亡事件、追討欠債事件等）時，會在「配房通知信」列明編配單位的特殊情況，亦會建

議申請者親臨有關屋邨先行視察單位，以便更全面了解單位狀況後才決定是否接受編配。

房署亦建議，公屋申請者如就獲編配單位的情況或辦理入伙手續有任何查詢，可直接與所屬的屋邨辦事處職員聯絡。

