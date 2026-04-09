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藍莓驚現密集黃斑點？港人嚇壞急求助「有冇人知咩嚟？」 網民解釋為1現象 附藍莓清洗方法

生活百科
更新時間：15:23 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:23 2026-04-09 HKT

食用生果之前最好先清洗一下，以免有髒污或是農藥殘留。近日有港人入手藍莓，清洗期間竟發現一堆密集黃斑點，被嚇壞的她於網上求助「有冇人知咩嚟？」。有熱心網民解釋此為一種常見現象，建議勿食用有問題的藍莓且需丟棄，也有網民搞笑表示引發密集恐懼症，更形容有如電影《異形》系列常見畫面，「有隻異形幼蟲撲出嚟」。

藍莓驚現密集黃斑點？港人嚇壞急求助「有冇人知咩嚟？」

藍莓除了護眼美肌之外，其抗氧化特性提供多種健康益處，包括穩定血糖、抗發炎等。不過藍莓為殘留農藥排行榜常客，大家食用前記緊要先清洗乾淨，以免有損健康。近日，有港人入手藍莓，正當她打算清洗一下時，竟然發現其中一粒藍莓出現一堆奇怪的密麻麻的黃斑點，被嚇壞的她於網上求助「有冇人知咩嚟？」。

有熱心網民解釋此為為發霉情況，可能因黴菌或其他形式所引起的腐爛跡象，建議將發霉藍莓連同附近或受影響的藍莓一同丟棄，以免引起食用安全隱憂。有網民笑指這現象令人聯想起電影《異形》系列常見畫面，「即將有隻異形幼蟲撲出嚟落你塊面嘅先兆」；有網友感到「不適」，引發密集恐懼症，「密恐犯了，謝邀」、「諗起多齒症」。有網民分享日常清洗藍莓心得，「我會洗完一次再用鹽水浸15mins先再過洗水」。

專家建議清洗藍莓方法

美國藍莓協會（U.S. Highbush Blueberry Council）指出藍莓皮上的白色粉膜實為果粉，即藍莓自身產生出來的天然果蠟，將水果的水份密封保存，減慢水份流失，令藍莓保持新鮮。協會建議大家只需用清水輕輕沖洗即可，避免過度搓洗破壞果粉。至於美國農業部（USDA）及食品藥物管理局（FDA）建議使用流動清水沖洗，必要時可用軟毛刷輕刷表面，但不建議使用化學清潔劑；世衛（WHO）同樣推薦使用乾淨的流動水清洗，避免交叉污染，並強調天然果粉無害，不需刻意去除。

文：RY
資料及圖片來源：12m_brows@Threads

延伸閱讀：澳洲藍盒藍莓「已經唔存在」？ 蔬果達人揭假藍莓橫行 大爆1方法內地貨變澳洲貨 網民：買生果真係要睇清楚

 

 

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