小米年度激減！米粉節精選手機/平板/家電劈價高達$1000 低至63折起搶掃拖機器人/抽濕機

小米（Xiaomi）每年一度的盛事「米粉節」再度回歸！是次「米粉節2026」由即日起至4月19日盛大舉行，期間多款熱門智能手機、平板電腦及智能家電均以震撼優惠價發售，指定家電產品更低至63折！除了產品折扣，米粉節期間更可以領取現金券及消費獎賞，絕對是入手心儀產品的最佳時機。

手機平板優惠巡禮：旗艦機款送高達$629贈品

小米（Xiaomi）每年一度的「米粉節」優惠再度回歸。

在智能手機優惠方面，小米是次誠意滿滿，多個熱門系列均提供折扣或贈品。旗艦級手機Xiaomi 17 Ultra（16G+1TB/16G+512G）雖然未有直接減價，但購買即可獲贈價值$629的Xiaomi Sound Party，或可選價值$609的Xiaomi 25000mAh行動電源，贈品價值已相當吸引。而POCO系列的減價幅度最為矚目，其中POCO X8 Pro Max（12G+512G/12G+256G）由原價$3,399起，減至$3,199起。

智能家電瘋狂折扣：掃拖機器人劈價$1300

除了手機產品，小米的智能家電同樣不能錯過。對於追求智能家居便利的消費者，Xiaomi掃拖機器人X20 Max是必搶之選。這款原價$3,499的掃拖機器人，在活動期間僅售$2,199，折扣接近63折，勁減$1300，極具吸引力。另外，適合香港潮濕天氣的Xiaomi智能抽濕機（白色），亦由原價$1,849減至$1,599，幫助用家輕鬆打造乾爽舒適的家居環境。

網店獨家著數：領取$480現金券再享回贈

小米官網 mi.com 在米粉節期間亦推出多重獨家優惠。由即日起至4月19日，用戶每日均可登入網站領取高達$480的現金券，適用於消費滿指定金額的訂單。此外，網站更有「以舊換新」活動，購買指定POCO手機型號最高可獲$200現金補貼。單筆消費滿$1,000，除了可享加價換購優惠，更可獲贈總值$1,000的現金券禮包，著數浪接浪。

小米「米粉節2026」優惠詳情