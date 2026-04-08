機場「香港飛香港」航班震驚內地網民！登微博熱搜No.1 機管局澄清: 系統測試

在講求效率的航空業中，航班目的地與出發點相同的情況實屬罕見！但近日有內地網民在香港國際機場發現一班由「香港飛香港」的航班，並將其分享至社交平台上，更隨即登上微博熱搜榜首，引起大眾熱議。

香港國際機場驚現「香港飛香港」航班？震驚內地網民︰以為顯示bug

有網民在社交平台小紅書上，分享了前日（4月6日）於香港國際機場拍攝航班顯示屏的照片。照片中航班目的地赫然寫著「香港至香港」，起飛時間為晚上10時。帖主對此表示驚訝，表示：「上次看到香港飛廣州，這次更絕，香港飛香港」，並形容是「一度以為是顯示bug（出錯）」。

帖文一出迅速在網上發酵，引起大批網民熱烈討論。起初，大部分人都對這班「神秘航班」感到困惑，紛紛猜測「是不是訓練、試飛之類的」，有網民亦以為「是在玩抽象」，或是搞笑圖片等。

機管局澄清：系統測試

有香港網民留言，猜測這並非商業航班，而是一項專為弱勢社群而設的公益飛行體驗，活動旨在幫助家境困難、從未坐飛機的兒童，或因身體狀況不適合長途飛行的病童及長者，提供一次由香港起飛然後原地降落的完整飛行體驗，给他們一圓「衝上雲宵」的夢想。

不過，這個說法並不正確。機管局回應，香港國際機場會定期進行系統測試，而「XX102」為系統測試時使用的代碼，並非真實航班或公益項目。

資料來源︰无休@小紅書