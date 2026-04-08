將軍澳康城 VS 康盛邊個方便啲？網民熱議兩地交通配套形容「市區中嘅離島」稱習慣後有1好處

居住地點的交通便利性，往往是市民置業或租樓的重要考量。近日有網民在社交平台發帖，比較將軍澳兩大屋苑「日出康城」與「康盛花園」的便利程度，引發居民熱烈討論。不少人就交通、社區配套及居住環境分享個人見解，更有人精闢形容兩地為「一個市區中嘅離島，一個離島中嘅市區」。

「康盛定康城方便？」 將軍澳居民熱議兩大屋苑交通

近日有網民在Facebook群組「將軍澳主場」發帖詢問：「大家覺得康盛方便定康城邊個方便啲？」。帖子一出，隨即引發網民熱議，大部分意見傾向認為康城的交通優勝。有網民直言：「地鐵唔到已經輸晒啦」，指出康盛花園「一定要轉車」，且只有一個「近乎荒廢嘅商場仔」、「地點差過公屋，無配套」，認為完全無法比較。亦有人形容，即使遇上惡劣天氣，「康城打風落雨都可以，康盛打風落雨未必有交通工具」。

有網民則認為兩個地點「根本兩回事，完全冇得比較」，並批評發帖者「立心不良」，「根本冇任何可比性」。

港鐵站沿線大型社區 vs 自成一角清幽屋苑

「康盛」及「康城」均位於將軍澳，但社區發展模式截然不同。康盛花園是早期發展的私人參建居屋，毗鄰公屋翠林邨及居屋景明苑，早於1989年已經入伙。康盛花園位於寶琳北路，需轉乘小巴或巴士方可到達港鐵站，環境較為清幽。

而日出康城則是近年新興的大型社區，位於港鐵康城站上蓋，自設大型商場。日出康城整個住宅發展計劃分為13期，全數總共達50座。第一期首都於2009年入伙，最新一期海瑅灣近日才開賣，預計2027年入伙。

康盛居民大讚習慣後有1優點

雖然不少網民認為，擁有鐵路優勢的康城在便利程度上無疑勝出，但亦有康盛居民以自身經驗證明，透過生活習慣的調整，同樣能享受社區的寧靜與便利。

有康盛花園的居民現身說法。一位住了幾十年的居民認為，居住地亦有好處，例如「比較清靜啲」，而且部分交通工具以屋苑為總站，「所以一定上班時間有位坐和上到車」。另一位住了五年的居民亦表示已經「習慣左」，認為「落地鐵站10分内必定有車」，反而喜歡屋苑的寧靜及治安良好。對於商場配套不足的問題，他表示「我每次收工買餸先坐車返黎，又無影響」。可見不同生活模式的居民對「方便」的定義有著截然不同的看法。