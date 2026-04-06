重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱

街頭訪問是常見的新聞報道手法，而在網路世代，素人隨時會因一次訪問而成為熱話。一名來自重慶的少女遊客，於復活節及清明節長假期在香港接受電視台訪問後，因其標緻樣貌及一句「舊城市」的字幕而意外爆紅。事後她親自解說，指是對話有誤會，一場「公關災難」迅即化解，其美貌更引起數千網民熱烈追捧。

重慶少女遊港爆紅！ 甜笑受訪「很喜歡香港」

4月4日復活及清明長假期的第二天，大批內地旅客經西九龍高鐵站抵港。有電視台在站內進行隨機採訪，其中一段訪問播出後，片中的年輕女遊客「閻」姓少女因其脫俗氣質和甜美外貌，迅速引起廣泛關注。

該名樣貌標緻的少女在訪問中表示，來港是「想趁著假期到處走一走看一看」。當被問及為何選擇香港時，根據電視台字幕，她回答是因為「感覺香港是一個舊城市，也有海邊的地方，感覺特別的好玩。」這句「舊城市」的形容，加上少女的清新亮麗的仙氣外表，使訪問片段在網上瘋傳。

少女現身說法 「香港這麼有趣好玩」

一日過後，該名閻姓少女在社交平台Threads發帖，並附上一段可愛的影片，親自解釋事件。她寫道：「媽媽 我重慶人上香港電視了！但尷尬的是 其實我說的香港『既有』城市又有海邊但是字幕配成了『舊』」。少女又強調自己對香港的喜愛，「香港這麼有趣好玩 我怎麼可能說舊！」她澄清自己想表達的是香港「既有城市又有海邊」，而非指香港「舊」，新聞台保存在網上的片段，字幕亦已改為「既有」。

網民理性回應：「舊」也並非一定是貶義詞

閻姓少女的澄清帖文一出，隨即獲得數千網民點讚及留言，人氣直線上升。網民的反應幾乎一面倒地正面，許多留言都聚焦在她的美貌上，笑稱「好彩美貌搭救，不然差點得罪全香港」、「靚女就是世界通行證」、「超靚女，有氣質」，認為美貌足以化解一切誤會。不少香港網民更熱情表示「歡迎來香港玩！」，展現了和諧友善的網絡氛圍，誠如一位網民所言：「太難得見到評論區咁nice」。

同時，亦有不少網民理性分析，指出即使形容香港是「舊」城，也並非一定是貶義詞，認為「歐洲大部份城市都好舊的，而歐洲是世界旅遊熱點」，甚至有網民稱讚香港是一個「新舊融合嘅城市」，保留了不同時期的歷史建築，別具特色。

圖片來源：Now新聞截圖、Threads