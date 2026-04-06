遊客徵「資本銅臭味」香港行程？逛藝廊/馬場 超豪活動顛覆網民想像：很久沒看到真正會花錢的旅客了

隨著旅遊模式日趨多元，旅客對深度及個性化體驗的需求亦隨之增加。近日，一名遊客在社交平台上查詢極具「資本銅臭味」的香港特色景點，引發網民熱烈討論，其獨特的旅遊路線規劃，讓不少本地市民驚嘆「貧窮限制了我的想像」。

遊客訪港求「資本銅臭味」路線 參觀蘇富比/港交所/馬場

近日有網民在社交平台Threads上分享其遊港計劃，表示自己將於六月到訪香港，並希望行程「傾向走資本的銅臭味的那種路線」。該網民透露，已預先安排參觀蘇富比旗艦藝廊、港交所展覽館，以及訂了跑馬地馬場2樓露台到此一遊，但因網上相關資訊不多，故發文尋求更多類似的景點建議。

事主在文中直接詢問：「想問問脆（台灣人對Threads的稱呼）上的大神們…有沒有更多類似的景點，謝謝」。他又另外提出疑問，指「想問港交所是不是沒辦法像JPX那樣讓散客進去啊？」，顯示他對金融相關的體驗有濃厚興趣。

網民出謀獻策 坐直升機/打高爾夫球

這則追求極致奢華體驗的帖文，迅速成為網絡熱話。帖文引來大量創意回應，當中最多人提及的豪華體驗，是半島酒店的直升機服務，建議事主「book半島酒店的Fly and Dine，坐18分鐘helicopter遊覽香港」，將奢華餐飲與空中觀光結合。更有網民幽默地建議，若想將「銅臭之旅」的感受推至頂峰，「如果能在空中灑一百萬鈔票」，效果必定更佳。

另有網民提議「包起一輛電車夜遊港島」，或者到滙豐總行參觀，「建築很有特色，地下還有有錢也輪候不到的保險庫」、「mott32就在匯豐旁邊的渣打銀行的地庫，可以叫一客700港幣的龍蝦麻婆豆腐把銅臭吃下肚」。有網民則提議到高爾夫球場遊玩，獲得事主正面回應，大讚「好漂亮」、「收費感覺蠻合理」。

貧窮限制想像？ 網民：喺香港三十幾年都無去過

不少香港網民對一連串討論大感新奇，直言「身為香港人現在才知道香港可以這樣玩」，感嘆「真是貧窮限制了我的想像」、「喺香港三十幾年，留言講嘅一個都無去過」。亦有網民表示歡迎，認為這類「鑽石級遊客」比其他旅遊方式更受歡迎。另有留言稱「抱歉，有錢是真的能為所欲為的」，形容「香港係有錢人嘅極樂世界嚟」、「這個post是作為『只要有錢香港甚麼都能玩』的證明」。