周末好去處｜人氣卡通 春日農莊 童趣滿載復活節

復活節假期展開，本地商場或玩樂機構都推出期間限定活動，無論是親子樂遊、與好友結伴打卡，還是帶同毛孩放電， 都有好選擇！

周末好去處1︰海綿寶寶主題 互動打卡

啟德AIRSIDE舉行「比奇堡滋味派對」，並變身為繽紛海底奇幻世界，人氣角色海綿寶寶、派大星、章魚哥及蟹老闆等都會登場，展開美食探險之旅，除了震撼的巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置，場內更有創意打卡點，讓大家與角色互動。此外，同場更特設限定海綿寶寶手機繩DIY體驗與SLIME鬼口水工作坊，讓大小朋友親手設計專屬紀念品，創造驚喜。而今天（4月4日）更有海綿寶寶見面會，只要消費滿指定金額，即可與海綿寶寶合照。

INFO

比奇堡滋味派對

地點︰啟德AIRSIDE二樓中庭

日期︰即日至4月23日

查詢︰www.airside.com.hk

周末好去處2︰與寵同行 童話農莊世界

Mikiki特別打造「Lazy Corgi春日農莊派對」，設置9大農莊打卡位及玩樂區，焦點必定是逾3.5米高巨型充氣「Lazy Corgi」有尾哥基，換上超萌復活兔裝束，坐抱紅蘿蔔在農莊中央，腳下是一片片色彩繽紛的夢幻鬱金香花圃，瞬間營造出春日花海。另有2.8米高巨型充氣花壺、 3.2米高歐陸風田園風車，以及巨型充氣鬱金香及綴滿優雅花漾繡球小卡車，猶如走進童話繪本。活動期間，商場更特備一連串精彩活動，包括寵物及人像速畫、扭扭汽球換領、汪汪復活節Egg Hunt Pawty，以及國際寵物日限定禮遇等，各位主人可與愛寵一同到場。

INFO

Lazy Corgi春日農莊派對

地點︰新蒲崗Mikiki 地下中庭

日期︰即日至4月12日

查詢︰www.mikiki-mall.com.hk

周末好去處3︰VR 動感體驗 化身小車手

不少小朋友都希體驗賽車運動，現在有個好機會，香港樂高探索中心全新推出「飆速『拼』戰」活動，讓小朋友瞬間化身樂高小車手，盡情釋放創意潛能，感受速度。

為了讓各位準車手可以融入活動，小朋友可以樂高 VR 動感賽車體驗作賽前熱身，將極速狂飆的刺激感進一步提升。只要坐上充滿未來感的專屬座艙，佩戴 VR 眼鏡，就可以嶄新視角深入樂高世界。每個場景都隱藏巧妙心思，無論是大人還是小朋友，都能在這個虛擬世界中感受賽車的刺激與樂趣。

小車手們又可以親臨樂高賽車場，挑戰各大精彩任務，包括發揮創意，拼砌一輛型格賽車及創造人仔車手，在賽道上競速，測試拼砌的賽車能否競逐成功。

INFO

飆速拼戰

地點︰尖沙咀 K11 MUSEA 地庫 1 樓 香港樂高探索中心

日期︰即日至5月18日

票價︰$239起

查詢︰www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong

小車手們可拼砌一輛型格賽車及創造人仔車手，在賽道上競速，測試拼砌的賽車能否競逐成功。

大人和小朋友可分享拼砌喜悅，啟發無限創意！

完成整日的賽程後，別忘了到禮品店挑選心儀玩具。

完成整日的賽程後，別忘了到禮品店挑選心儀玩具。

周末好去處4︰AP BEAUTY 舉辦 M.D. Serum Cocktail 調酒工作坊

韓國高端護膚品牌 AP BEAUTY 憑藉獨家科技，成功研發醫美級修護產品，將家用護膚品提升至醫美級別，甚受繁忙都巿人歡迎。 最近 AP BEAUTY 於銅鑼灣崇光百貨開設期間限定「 M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar 」，並特意邀請精緻韓式小吃酒吧 O'rm 合作，由餐飲總監 Ted Ko 領導其調酒團隊以 M.D. 水光充盈三效精華的成分為創作靈感調配 1 款特製 M.D. Skin Booster Cocktail。有興趣的話，可 於4月3日至4月7日及4月11、12日預約參加工作坊。參加者可在專業調酒師指導下，調製2杯限定雞尾酒。參加費用為$380，可全數換領任何AP BEAUTY產品，兼獲得價值$453的M.D.體驗裝。

Info

M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar

日期： 4 月 1 日 ( 星期三 ) 至 14 日 ( 星期二 )

地點：銅鑼灣軒尼詩道 555 號崇光百貨地下

時間： 10am – 10pm

登記網址：https://bit.ly/MD-Bar

AP BEAUTY於銅鑼灣崇光百貨開設期間限定「M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar」。

AP BEAUTY於銅鑼灣崇光百貨開設期間限定「M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar」。

周末好去處5︰NARS 「FACE EVERYTHING」 限定店 登陸希慎廣場

粉底是化妝最重要的一環，NARS 「FACE EVERYTHING」 限定店於即日至 4月16日在希慎廣場 1樓中庭盛大開幕，帶來 NARS 全新自然霧光持久粉底液系列。場內設有多個妝藝美學體驗、配對遊戲及巨型扭蛋互動區， 還有NARS 專業化妝師替你選出專屬色調，打造24小時輕盈、無負擔的完美底妝。

INFO

地點︰銅鑼灣希慎廣場 1樓中庭

日期︰即日至 4月16日

查詢︰https://www.narscosmetics.com.hk

文︰Angel 圖︰相關機構提供