李居明-九運的清泉 尊重世間一切緣｜李居明大師會客室

最近，我見到網友《粵劇特朗普4.0》的評價，其中有一句話特別觸動我：「李大師，其實你是不是金星人？」，這句話令我深感欣慰。

在《粵劇特朗普4.0》中有場戲，是特朗普的孖胎兄弟川普在白宮偶遇林肯靈魂，林肯傳達了一個驚人的秘密，原來外星人早就來了地球，金星人是朋友，火星人要毀滅地球，所以人類要團結，不團結就會「亡球」，不是「亡國」那麼簡單！。這正是對當今世界最嚴厲的警示。因此，網友打趣說我是救世的金星人。

反戰是九運的扶正觀

現觀世界人心敗壞，這才是引發大災難的一股魔性。我身為粵劇編劇，同時身為易經古文化研究學者、唐密文化學者，我的大願是希望通過《粵劇特朗普》傳遞出「愛與和平」的訊息，希望世人能看到這齣戲有所醒悟，否則地球要「亡球」了！反對戰爭是九運的扶正觀！

「扶正」是當代智者之使命，也是今日世界崇尚科技文明，背後最重要的一種智慧，因此我的公司名字就是「扶正堂」！也算是我開展業務人生的大願吧！

李居明大師的大願是希望通過《粵劇特朗普》傳遞出「愛與和平」的訊息。

尊重世間一切緣

「放下來吧！」很多人因為看《粵劇特朗普》記住這四個字，我一直認為人心影響世事，所謂「心無內憂，必無外險」。所有外面世界的麻煩和危險，都是人的內心造成。只要我們的內心平靜、善良，外面的世界也會平靜。

今日充滿戰爭暴戾的現實世界中，國與國之間的博弈，人心互相仇恨會引發大災難。因此，人人有愛心可改變世運，人心有一股力量，可令世界轉腐朽為神奇。正如劇中坐輪椅的蓓麗聽到川普唱出當年情歌，能回復青春健康，證明愛是人間最偉大的神通！

個人修養中最重要的，我覺得是「尊重世間一切緣」。我也這樣教導弟子，不要去評論任何人、任何機構、任何事件，他存在一定有他存在的價值，也有他存在的難處。不要總是用你的角度去抨擊別人，大家也要明白互相體諒。「放下來吧！」不要令自己辛苦，放開懷抱，自由自在，隨緣隨順，就是人生真理了。

侵害別國是七難之一

人生要面對七難、九橫死，寫於二千五百年前的《藥師經》早有預知，這是唯一一篇經文描繪了人類會遇到的悲劇和災難，今時今日仍然適用。《藥師經》指出，人生中有七種劫難，排第一的就是「人眾疾疫難」，新冠瘟疫是人類最大的災難。排第二是「他國侵迫難」，就是被侵略別國，俄烏戰爭、伊朗戰爭。第三難是「自界叛逆難」，指國家內亂。此外包括星宿、日月變怪， 以及非時風雨或旱災等自然異象。

「九橫死」，第一「得病無醫」，指吃錯藥，今日藥物氾濫，正應此劫。第二是觸犯王法，三是放逸無度、貪淫嗜酒。以及死於火焚、水溺、惡獸襲擊、墮崖、毒藥咒詛、遭毒藥、飢渴所困（現代人若換上腸癌就是這樣，不能吃喝東西而慢慢餓死）。

大家想一想，《藥師經》是不是很偉大？而唸誦《藥師經》、修持「藥師法」，就可離七種劫難和九橫死，在九運仍是警醒世人遠離魔性、尋求平安的智慧良藥。因此，我的弟子都懂唸《藥師經》。繁忙的你，也抽些時間唸唸《藥師經》吧！