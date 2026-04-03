九龍城潑水節2026｜4.11起一連兩日潑水體驗 泰國特色市集/泰式美食+按摩 打卡儲印章換《九龍城寨》紀念品

九龍城年度盛事「龍城美食潑水泰繽紛2026」將於4月11至12日一連兩日舉行，有「小泰國」之稱的九龍城屆時將帶來盛大潑水節！市民除了參與必玩潑水活動之外，亦可到泰式市集品嚐地道的泰國美食、泰式按摩及泰服體驗，大家更可透過「龍城深度遊」打卡儲印章換取《九龍城寨之圍城》紀念品，即睇活動詳情！

九龍城潑水節4.11起一連兩日潑水體驗 泰國特色市集/泰式美食+按摩

九龍城年度盛事「龍城美食潑水泰繽紛2026」將於4月11至12日一連兩日舉行，有「小泰國」之稱的九龍城屆時將帶來盛大潑水節。九龍城賈炳達道公園變身大型泰國特色市集，設有逾40個攤檔，讓大家品嚐泰式串燒、芒果糯米飯等地道泰國美食。入場人士可享受泰式按摩，逛完市集後可以齊齊鬆一鬆之餘，更可以嘗試穿着泰服，讓大家瞬間置身於泰國般。

此外，今年特設3座泰國特色打卡裝置，更有迷你版泰拳擂台讓市民打卡留念。大會邀請邀請了泰國專業團隊遠道而來，表演泰國傳統歌舞，同時舉行泰拳邀請賽，讓市民感受比賽的緊張氣氛。

打卡儲印章換《九龍城寨》紀念品

潑水節當然少不了重頭戲「水戰」，今年市民同樣能夠參與潑水體驗，與親友一起濕身狂歡，洗去霉運。潑水體驗須預先到官方網站報名，每節體驗約45分鐘，參加者可為自己及最多5名同行人士登記，名額有限，緊記提早報名。今年活動聯乘「龍城深度遊」，推出「線上導覽，線下集章」活動，市民完成指定購物或打卡任務，儲齊4個印章，即可換領《九龍城寨之圍城》電影精美紀念品乙份。除此以外，場外位於九龍城城南道一帶有其他團體舉辦的「泰國巡遊」，有興趣人士可前往觀賞。

參與潑水體驗詳情：

到活動網站登記並選擇指定時段 參加者可為自己及最多5名同行人士登記，每節體驗約45分鐘 完成登記後隨即顯示二維碼，請截圖以作紀錄 未能在活動網站成功登記的人士，可親臨現場排隊等候候補名額 參加者於活動當日已登記時段前15分鐘到現場出示二維碼簽到 建議穿着輕便衣物、配戴護目鏡及穿上防滑鞋，自備替換衣物及毛巾 參加者可自備潑水工具，包括膠盆及水槍等

*歡迎3歲以上人士參與，18歲以下參加者必須由一名18歲或以上參加者陪同登記及進入活動場地

「龍城深度遊」集章詳情：

在9個特色資訊牌中選擇一個進行打卡活動 到泰繽紛攤位展示資訊牌的照片給工作人員，可獲印章乙個 掃瞄資訊牌上二維碼連結到「龍城深度遊」主題網頁，尋找分頁中的隱藏印章，展示給工作人員後獲得印章乙個 憑兩個「泰繽紛」市集購物印章，及兩個「龍城深度遊」印章，即可到攤位換領紀念品乙份 特色資訊牌位置：

。九龍寨城公園：位於「九龍城寨光影之旅」電影場景展入口

。機場歲月：位於侯王道及衙前圍道交界

。九龍樂善堂：位於龍崗道52號附近

。潮州文化：位於城南道19號附近

。泰國風情：位於城南道20號附近

。寨城追憶：位於貢炳達道避雨亭

。侯王古廟：位於東頭村道路牌下，近侯王廟入口

。樂口福酒家：位於侯王道45號附近

。石屋家園：位於石屋家園附近

龍城美食潑水泰繽紛2026

日期：2026年4月11 至 12日

時間：中午12:00 至 晚上9:30

地點：九龍城賈炳達道公園

登記潑水體驗：＞＞按此登記＜＜

泰國巡遊

日期：2026年4月12日

時間：下午3:30 至 5:00

地點：九龍城城南道一帶

文：RY

資料及圖片來源：官方提供