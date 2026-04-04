在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
發佈時間：11:53 2026-04-04 HKT
在職家庭津貼2026/27｜政府公布了2026至27年度「在職家庭津貼（職津）計劃」的最新入息及資產限額，並已於2026年4月1日（三）起正式生效。考慮到部分家庭可能因數據調整而超出申領資格，政府已對特定住戶類別的限額作出特別安排。《星島頭條》在本文將為您整合所有有關「在職家庭津貼」的資訊，從計劃簡介、申請資格、津貼金額到詳細的申請步驟及額外款項安排。
甚麼是「在職家庭津貼」計劃？申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
「在職家庭津貼（職津）計劃」是一項為低收入在職家庭而設的支援措施，核心目標在於鼓勵市民透過就業實現自力更生，並藉此打破跨代貧窮的循環。此計劃接受個人（一人住戶）或家庭住戶的申請。此外，若家中有符合資格的子女，更能額外領取「兒童津貼」，加強對下一代的支援。
「在職家庭津貼」4月起上調入息、資產限額
為了維持在職家庭津貼（職津）計劃的支援作用，政府對2026至27年度的入息及資產限額進行了如下調整，新標準適用於2026年4月至2027年3月的申領月份：
- 入息限額：
- 六人或以上住戶：維持在2025至26年度的水平，不做收緊。
- 五人住戶：調整至與四人住戶相同的水平。
- 其他住戶類別：按既定機制調高。
- 資產限額：
- 所有住戶類別的資產限額均按機制調高。
2026/27職家庭津貼計劃入息及資產限額：
|住戶人數
|住戶每月入息限額
|住戶資產限額（元）
|全額津貼（元）
|3/4額津貼（元）
|半額津貼（元）
|1人
|12,000 → 12,500
|14,400 → 15,000
|16,800 → 17,500
|291,000 → 295,000
|2人
|16,200 → 16,800
|19,400 → 20,100
|22,600 → 23,500
|394,000 → 400,000
|3人
|20,500 → 21,000
|24,600 → 25,200
|28,700 → 29,400
|514,000 → 521,000
|4人
|25,800 → 26,500
|31,000 → 31,700
|36,100 → 37,000
|600,000 → 608,000
|5人
|25,800 → 26,500
|31,000 → 31,700
|36,100 → 37,000
|666,000 → 675,000
|6人
|27,600
|33,100
|38,600
|721,000 → 731,000
|7人
|770,000 → 781,000
|8人
|805,000 → 816,000
|9人
|892,000 → 904,000
|10人或以上
|961,000 → 974,000
申請「在職家庭津貼」需要符合甚麼資格？
申請「在職家庭津貼」的住戶（包括一人住戶）必須滿足以下工時、入息及資產要求：
- 申請單位：以「住戶」為申請單位，成員須為香港居民並居於同一處所。
- 工時要求：住戶成員（可合併計算）的有薪工時需達到指定時數。
- 入息及資產：住戶的總入息和資產不得超過上述限額。
注意：申領月份內，住戶成員不可同時領取綜合社會保障援助（綜援）。
「在職家庭津貼」住戶每月總工時要求及可獲取津貼：
符合資格的住戶可申領基本、中額或高額津貼，金額視乎工時而定。每名合資格兒童還可額外獲發兒童津貼。最終發放的金額會根據住戶入息水平，分為全額、3/4額或半額。所有住戶成員的工時可以合併計算，即使同一位成員在月內有多於一份工作，其所有工作的時數都能夠一併申報。
|每月總工時 （小時）
|每月每個住戶的津貼
|每月每名兒童的津貼
|144至168以下（非單親住戶）
|全額基本津貼：$1,150
3/4 額基本津貼：$863
半額基本津貼：$575
|全額兒童津貼：$1,610
3/4 額兒童津貼：$1,208
半額兒童津貼：$805
|36至54以下（單親住戶）
|168至192以下（非單親住戶）
|全額中額津貼：$1,380
3/4 額中額津貼：$1,035
半額中額津貼：$690
|54至72以下（單親住戶）
|192或以上（非單親住戶）
|全額高額津貼：$1,610
3/4 額高額津貼：$1,208
半額高額津貼：$805
|72或以上（單親住戶）
例子一：單身全職人士
- 背景：一人住戶，月入$13,000，工時144小時，資產$240,000。
- 審核：工時符合基本津貼要求，入息介乎全額與3/4額上限之間，資產未超限。
- 每月津貼：可獲$863（3/4額基本津貼）。
例子二：四人核心家庭
- 背景：父母及兩名幼童（3及6歲）。父親全職，月入$18,000，工時200小時，母親為家庭主婦，資產$300,000。
- 審核：工時符合高額津貼，入息及資產均未超出全額津貼上限。
- 每月津貼：可獲$4,830（全額高額津貼$1,610 + 兩名兒童的全額津貼$3,220）。
例子三：六人大家庭
- 背景：父母、兩名子女（14及18歲）、祖父母。家庭總月入$34,000，合併工時210小時，資產$450,000。
- 審核：合併工時符合高額津貼，入息處於半額津貼範圍，資產未超限。
- 每月津貼：可獲$2,415（半額高額津貼$805 + 兩名兒童的半額津貼$1,610）。
例子四：單親家庭
- 背景：母親與一名8歲女兒。母親做多份兼職，月入$12,000，工時132小時，資產$150,000。
- 審核：單親住戶工時達72小時以上，符合高額津貼要求。入息及資產均在全額津貼限額內。
- 每月津貼：可獲$3,220（全額高額津貼$1,610 + 一名兒童的全額津貼$1,610）。
合資格人士如何申請職津計劃？
職津計劃的申領期為遞交申請前6個曆月，合資格住戶須就每個申領期重新提出申請。
-
索取申請表格
-
網上：於在職家庭津貼辦事處（職津處）網站下載。
-
親身：前往職津處、勞工處轄下各就業中心和職位資訊中心、或民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取。
-
-
準備證明文件
-
身份證明：申請人及所有住戶成員的身份證明文件副本。
-
銀行賬戶：申請人用於收取津貼的銀行賬戶證明文件副本。
-
工時及入息證明：所有註明工時的成員，需提交申領期內每個月的糧單、僱主填寫的證明書或其他入息證明文件。
-
住址證明：如住戶成員的通訊地址與申報住址不同。
-
-
遞交申請
-
審核及結果通知
-
職津處收到申請後會進行審核。如有需要，職員可能會聯絡申請人要求補交資料。
-
審核完成後，申請人在10天內以流動電話短訊或郵寄方式收到申請確認通知
-
-
發放津貼
-
獲批的津貼會以自動轉賬方式，直接存入申請人指定的銀行戶口。
-
申請在職家庭津貼所需證明文件
|工時
|住戶入息
|住戶資產
|
|
|
在職家庭津貼一次性額外款項發放安排
根據2026至27年度《財政預算案》的建議，若《2026年撥款條例草案》獲得立法會通過，政府將向合資格的職津住戶發放一筆「一次性額外款項」。
-
發放時間：預計最快在《撥款條例草案》獲立法會通過後一個月開始發放。
-
申領資格：
-
現有申請人：只要您在「適用期」內曾提交申請並最終獲批，即可符合資格。
-
新申請人：必須在立法會通過《撥款條例草案》當天或之前提交申請，方可符合資格。
-
-
款項金額：額外款項金額因個案而異；相當於領取人士在適用期內，最近一次獲批申請的平均每月津貼額。
資料來源：在職家庭及學生資助事務處