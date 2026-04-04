在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清

在職家庭津貼2026/27｜政府公布了2026至27年度「在職家庭津貼（職津）計劃」的最新入息及資產限額，並已於2026年4月1日（三）起正式生效。考慮到部分家庭可能因數據調整而超出申領資格，政府已對特定住戶類別的限額作出特別安排。《星島頭條》在本文將為您整合所有有關「在職家庭津貼」的資訊，從計劃簡介、申請資格、津貼金額到詳細的申請步驟及額外款項安排。

甚麼是「在職家庭津貼」計劃？申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清

「在職家庭津貼（職津）計劃」是一項為低收入在職家庭而設的支援措施，核心目標在於鼓勵市民透過就業實現自力更生，並藉此打破跨代貧窮的循環。此計劃接受個人（一人住戶）或家庭住戶的申請。此外，若家中有符合資格的子女，更能額外領取「兒童津貼」，加強對下一代的支援。

2026至27年度「在職家庭津貼（職津）計劃」將上調入息及資產限額，並於2026年4月1日（三）起正式生效

「在職家庭津貼」4月起上調入息、資產限額

為了維持在職家庭津貼（職津）計劃的支援作用，政府對2026至27年度的入息及資產限額進行了如下調整，新標準適用於2026年4月至2027年3月的申領月份：

入息限額： 六人或以上住戶：維持在2025至26年度的水平，不做收緊。 五人住戶：調整至與四人住戶相同的水平。 其他住戶類別：按既定機制調高。

資產限額： 所有住戶類別的資產限額均按機制調高。



2026/27職家庭津貼計劃入息及資產限額：

住戶人數 住戶每月入息限額 住戶資產限額（元） 全額津貼（元） 3/4額津貼（元） 半額津貼（元） 1人 12,000 → 12,500 14,400 → 15,000 16,800 → 17,500 291,000 → 295,000 2人 16,200 → 16,800 19,400 → 20,100 22,600 → 23,500 394,000 → 400,000 3人 20,500 → 21,000 24,600 → 25,200 28,700 → 29,400 514,000 → 521,000 4人 25,800 → 26,500 31,000 → 31,700 36,100 → 37,000 600,000 → 608,000 5人 25,800 → 26,500 31,000 → 31,700 36,100 → 37,000 666,000 → 675,000 6人 27,600 33,100 38,600 721,000 → 731,000 7人 770,000 → 781,000 8人 805,000 → 816,000 9人 892,000 → 904,000 10人或以上 961,000 → 974,000

申請「在職家庭津貼」需要符合甚麼資格？

「在職家庭津貼」申請資格

申請「在職家庭津貼」的住戶（包括一人住戶）必須滿足以下工時、入息及資產要求：

申請單位：以「住戶」為申請單位，成員須為香港居民並居於同一處所。

工時要求：住戶成員（可合併計算）的有薪工時需達到指定時數。

入息及資產：住戶的總入息和資產不得超過上述限額。

注意：申領月份內，住戶成員不可同時領取綜合社會保障援助（綜援）。

「在職家庭津貼」住戶每月總工時要求及可獲取津貼：

符合資格的住戶可申領基本、中額或高額津貼，金額視乎工時而定。每名合資格兒童還可額外獲發兒童津貼。最終發放的金額會根據住戶入息水平，分為全額、3/4額或半額。所有住戶成員的工時可以合併計算，即使同一位成員在月內有多於一份工作，其所有工作的時數都能夠一併申報。

每月總工時 （小時） 每月每個住戶的津貼 每月每名兒童的津貼 144至168以下（非單親住戶） 全額基本津貼：$1,150

3/4 額基本津貼：$863

半額基本津貼：$575 全額兒童津貼：$1,610

3/4 額兒童津貼：$1,208

半額兒童津貼：$805 36至54以下（單親住戶） 168至192以下（非單親住戶） 全額中額津貼：$1,380

3/4 額中額津貼：$1,035

半額中額津貼：$690 54至72以下（單親住戶） 192或以上（非單親住戶） 全額高額津貼：$1,610

3/4 額高額津貼：$1,208

半額高額津貼：$805 72或以上（單親住戶）

例子一：單身全職人士 背景：一人住戶，月入$13,000，工時144小時，資產$240,000。

審核：工時符合基本津貼要求，入息介乎全額與3/4額上限之間，資產未超限。

每月津貼：可獲$863（3/4額基本津貼）。 例子二：四人核心家庭 背景：父母及兩名幼童（3及6歲）。父親全職，月入$18,000，工時200小時，母親為家庭主婦，資產$300,000。

審核：工時符合高額津貼，入息及資產均未超出全額津貼上限。

每月津貼：可獲$4,830（全額高額津貼$1,610 + 兩名兒童的全額津貼$3,220）。 例子三：六人大家庭 背景：父母、兩名子女（14及18歲）、祖父母。家庭總月入$34,000，合併工時210小時，資產$450,000。

審核：合併工時符合高額津貼，入息處於半額津貼範圍，資產未超限。

每月津貼：可獲$2,415（半額高額津貼$805 + 兩名兒童的半額津貼$1,610）。 例子四：單親家庭 背景：母親與一名8歲女兒。母親做多份兼職，月入$12,000，工時132小時，資產$150,000。

審核：單親住戶工時達72小時以上，符合高額津貼要求。入息及資產均在全額津貼限額內。

每月津貼：可獲$3,220（全額高額津貼$1,610 + 一名兒童的全額津貼$1,610）。

合資格人士如何申請職津計劃？

職津計劃的申領期為遞交申請前6個曆月，合資格住戶須就每個申領期重新提出申請。

索取申請表格 網上：於在職家庭津貼辦事處（職津處）網站下載。

親身：前往職津處、勞工處轄下各就業中心和職位資訊中心、或民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取。 準備證明文件 身份證明：申請人及所有住戶成員的身份證明文件副本。

銀行賬戶：申請人用於收取津貼的銀行賬戶證明文件副本。

工時及入息證明：所有註明工時的成員，需提交申領期內每個月的糧單、僱主填寫的證明書或其他入息證明文件。

住址證明：如住戶成員的通訊地址與申報住址不同。 遞交申請 網上申請：透過「職學戶互通」平台提交。

郵寄：將填妥的表格及文件副本寄往「觀塘郵政局郵箱62600號 在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處」。

投遞箱：親身將申請文件投入設於職津處、勞工處或民政事務處的投遞箱。 審核及結果通知 職津處收到申請後會進行審核。如有需要，職員可能會聯絡申請人要求補交資料。

審核完成後，申請人在10天內以流動電話短訊或郵寄方式收到申請確認通知 發放津貼 獲批的津貼會以自動轉賬方式，直接存入申請人指定的銀行戶口。

申請在職家庭津貼所需證明文件

工時 住戶入息 住戶資產 僱傭合約

出勤記錄

僱主提供的工作時數證明書 糧單

薪金收據

僱傭合約

銀行月結單或存摺

僱主提供的入息證明書 銀行月結單或存摺

保險計劃結單

投資結單

車輛或船隻登記文件

在職家庭津貼一次性額外款項發放安排

根據2026至27年度《財政預算案》的建議，若《2026年撥款條例草案》獲得立法會通過，政府將向合資格的職津住戶發放一筆「一次性額外款項」。

發放時間：預計最快在《撥款條例草案》獲立法會通過後一個月開始發放。

申領資格： 現有申請人：只要您在「適用期」內曾提交申請並最終獲批，即可符合資格。 新申請人：必須在立法會通過《撥款條例草案》當天或之前提交申請，方可符合資格。

款項金額：額外款項金額因個案而異；相當於領取人士在適用期內，最近一次獲批申請的平均每月津貼額。

資料來源：在職家庭及學生資助事務處