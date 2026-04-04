清明節開運招財法！台命理師教指定時間用櫃員機存錢 再做1步即補滿全年財庫

清明節作為重要的春祭節日，不少孝子賢孫都會拜山掃墓祭祖，但其實清明除了是祭拜先人的節日，也是招財補庫的大好時機。近日，有台灣命理師在社交平台上載影片，指只要在清明節當天的指定時段使用櫃員機存錢，再做1步即可補滿全年財庫，即看下文了解詳情。

台命理師教清明節開運招財法！

近日，台灣命理師王老師在Facebook上載影片，稱「清明節是財補庫大好時機」。王老師續指，古人說「清明前後，種花點豆」，清明是春耕播種的最好時機，此時存錢等同為財庫播下財種，為財運爆發做足準備。他表示，清明屬於辰月（農曆三月），卦象上對應「澤天夬」，陽氣極盛，故在此時存錢，就能讓財富跟著陽氣破土而出。

指定時間用櫃員機存錢 再做1步即補滿全年財庫

這招「開運招財法」十分簡單，只需在清明節當天的「吉時」，即上午9時到下午5時間，在櫃員機存入任意金額，且同時默念「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」，即可補滿全年財庫，招來一整年的財運。有網民留言查詢，指能否使用轉帳方式招財運，對此王老師則回覆：「用實體鈔票存比較好喔。」

圖片及資料來源：Facebook@王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略

文：Y