Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清明節開運招財法！台命理師教指定時間用櫃員機存錢 再做1步即補滿全年財庫

生活百科
更新時間：11:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-04 HKT

清明節作為重要的春祭節日，不少孝子賢孫都會拜山掃墓祭祖，但其實清明除了是祭拜先人的節日，也是招財補庫的大好時機。近日，有台灣命理師在社交平台上載影片，指只要在清明節當天的指定時段使用櫃員機存錢，再做1步即可補滿全年財庫，即看下文了解詳情。

台命理師教清明節開運招財法！

近日，台灣命理師王老師在Facebook上載影片，稱「清明節是財補庫大好時機」。王老師續指，古人說「清明前後，種花點豆」，清明是春耕播種的最好時機，此時存錢等同為財庫播下財種，為財運爆發做足準備。他表示，清明屬於辰月（農曆三月），卦象上對應「澤天夬」，陽氣極盛，故在此時存錢，就能讓財富跟著陽氣破土而出。

指定時間用櫃員機存錢 再做1步即補滿全年財庫

這招「開運招財法」十分簡單，只需在清明節當天的「吉時」，即上午9時到下午5時間，在櫃員機存入任意金額，且同時默念「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」，即可補滿全年財庫，招來一整年的財運。有網民留言查詢，指能否使用轉帳方式招財運，對此王老師則回覆：「用實體鈔票存比較好喔。」

圖片及資料來源：Facebook@王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略

文：Y

延伸閱讀：清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
 

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT