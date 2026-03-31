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佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減

生活百科
更新時間：12:06 2026-03-31 HKT
發佈時間：12:06 2026-03-31 HKT

深受街坊歡迎、以價錢實惠見稱的佳宝食品超級市場，是許多家庭採購日常用品和新鮮食材的首選。繼三月中推廣後，佳宝再度加碼，宣佈推出復活節限定優惠，由4月1日起一連12日，全場貨品均享8折優惠，讓顧客能以更低價錢，為家中添置所需！

佳宝食品超級市場復活節驚喜　一連12日全場8折

佳宝再度加碼，宣佈推出復活節限定優惠，一連12日全場8折。
佳宝再度加碼，宣佈推出復活節限定優惠，一連12日全場8折。

這次復活「折」駕到推廣活動，覆蓋範圍極廣，無論是準備節日大餐，還是為家中廚房補貨，都是不容錯過的掃貨時機。在佳宝超級市場內，從新鮮肉類、時令蔬果到米油醬醋等各式糧油雜貨，皆在折扣之列。顧客可以趁此機會選購製作復活節盛宴的食材，例如鮮嫩的雞翼、排骨，配上新鮮爽脆的蔬菜，輕鬆煮出豐富佳餚。同時，日常消耗量大的食米、食油、豉油等必需品，在8折優惠下亦變得更為抵買，是精打細算的消費者大手入貨、節省開支的好機會。

除了主食和烹飪材料，是次優惠同樣適用於各款飲品、零食及雜糧。復活節長假期無論是家庭聚會，還是與三五知己郊遊，總少不了各種解渴的飲品和可口的零食。佳宝提供琳瑯滿目的選擇，從汽水、果汁到各種包裝零食，讓顧客可以盡情選購，為節日增添歡樂氣氛。全場8折的優惠，讓掃貨變得更加輕鬆無負擔，把握這次為期12日的推廣，將心水貨品一次過帶回家。

佳宝復活節8折優惠

  • 優惠內容： 全場貨品一律8折

  • 優惠期限： 2026年4月1日 至 4月12日（共12天）

  • 適用分店： 全線佳宝食品超級市場分店

  • 條款細則：

    • 折扣優惠於付款時自動扣除。

    • 貨品、贈品及換購品數量有限，售完、送完或換完即止。

    • 如優惠因故終止，恕不另行通知。

    • 圖片僅供參考。

    • 如有任何爭議，佳宝食品超級市場保留最終解釋權。

 

同場加映：激罕茶錢優惠！利東集團週年慶 茶錢震撼價位位$3 全線分店適用

 

 

 

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