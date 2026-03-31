灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結

在灣仔屹立83年的著名錶行「馮良記」，今日(31日)在官方網站宣佈已於2026年3月30日正式光榮結業，為這段橫跨近一世紀的歲月畫上句點。馮良記自60年代開始取得「勞力士」的特約經銷權，見證本地鐘錶史發展，突然結業令人唏噓。

1943年創業 灣仔老字號錶行馮良記宣布結業

灣仔老字號「馮良記表行」於網上發佈結業公告，宣佈於昨日正式光榮結業。根據官網資料，「馮良記」自1943年於灣仔莊士敦道創立，是本地鐘錶界舉足輕重的老字號。

在結業公告中，馮良記向所有顧客致以最誠摯的感謝：「本店自1943年創立至今，深耕在地83年，感謝您一路以來的支持與愛護。」公告中充滿感恩之情，表示因為顧客的信任，這段漫長的旅程才顯得格外珍貴。最後，錶行以「我們滿懷感恩，帶著這份情誼，光榮謝幕」作結，為超過八十年的經營歷史寫下圓滿的句號。

60年代獲勞力士經銷權 奠定行業地位

早在60年代，該行已取得瑞士名錶「勞力士」的特約經銷權，為香港鐘錶業的早期發展奠定了重要基石。其創始店址的唐樓於2020年因重建而拆卸，及後遷往大有商場繼續經營，但其「老字號」的形象早已深入民心。

網民憶「買勞」勝地：當年第一隻勞力士

結業消息一出，不少網民及老顧客紛紛留言表達不捨之情。許多人稱「馮良記係幾代人的回憶」，感嘆「一個時代嘅終結」。有網民分享個人經歷，表示「當年第一隻勞力士手錶就是在馮良記買的」，字裡行間流露出對老店的深厚感情。

其中一位網友更憶述，多年前在店內為手錶換電時，店員不慎刮花了錶底蓋，但他如今卻感謝那道花痕，認為那「成為我和馮良記的獨特回憶」，顧客與店舖之間超越買賣的情感聯繫。

資料來源；馮良記表行

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