港男輪候5年獲派長者公屋 2原因呻「冇人折墮過我」？ 網民：有瓦遮頭都要知足

香港寸金尺土，住屋問題向來備受關注，更有逾20萬人正在輪候公屋。近日，有港男於社交平台發文，形容自己「一路排公屋一路租劏房」，等候5年終獲派長者住屋，惟因2原因仍然表示「應該冇人折墮得過我」，惹來不少網民留言討論，直言「有瓦遮頭都要知足」，詳情即看下文！

港男輪公屋5年獲派長者單位 2原因嘆「冇人折墮得過我」

有港人日前於「公屋討論區 - 香港」社交平台群組以「有時真係覺得自己好慘」為題發文，稱從小到大均未嘗擁有屬於自己的睡房，長大後則是「一路排公屋一路租劏房」，經過5年的等候，終獲派1間長者住屋單位，惟認為居住環境欠佳，「共用廁所兼細到無倫，大嘆「應該冇人折墮得過我」。

發文引來不少輪候公屋的同路人留言，有人認同公屋單位需要共用廁所的確頗為不便，「打死都唔要」、「共用廁所既不方便！也不衞生！增添爭拗！共用！誰負責洗？」，認為安排應更人性化。不過，有網民則批評樓主「身在福中不知福」，「單人排5年就有，咁你應該係特快，如果唔要分分鐘排廿年先有」、「有瓦遮頭都應該要感恩知足」、「有無見過訓街，要係（喺）垃圾筒搵飯盒既（嘅）人？」有人則以自身經歷回應樓主，「我排咗16年，排特快都係第14年有聲氣有機會，咁我呢啲叫乜嘢呀？但我唔覺得折墮喎！」

公屋輪候時間維持5.1年 30歲以下一人公屋申請者跌6成

根據房屋局最新公佈數字，截至2025年12月底，約有106,300宗一般公屋申請，而在過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者，「公屋綜合輪候時間」維持在5.1年。

另外，有約81,500宗配額及計分制下的非長者一人申請，申請數字比2015年12月最高位的143,700宗已大幅下降超過40%；當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，在過去10年間由約74,500宗下跌60%至2025年12月底約29,500宗，反映公屋輪候隊伍正在消化中。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港Facebook群組、房屋局、星島圖片庫



