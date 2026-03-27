昇哥打卡｜如何拍攝木棉花與雀鳥

每年三、四月，春暖花開，香港的木棉樹綻放出璀璨的火紅花海，鮮豔奪目。木棉花吸引了各種雀鳥、蜜蜂，甚至可愛的松鼠前來採食花蜜，形成了「紅花映雀影」的自然美景。這段時期是拍攝木棉花與雀鳥的最佳良機。

在香港，火紅的木棉花可在多個地方欣賞到，例如元朗石崗、屯門公園、荃灣地鐵站附近、大埔廣福邨、九龍長沙灣與美孚一帶，還有香港的華富邨和黃竹坑道，火紅的花冠與碧藍的天空交織成一幅絢麗的畫面。

最佳拍攝時間為三月至四月，此時木棉花盛放，拍攝出來的效果尤為璀璨。此外，這段期間亦是各種雀鳥活躍覓食的季節，市區常見的雀鳥有相思雀、黑領椋鳥、紅耳鵯、紅嘴藍鵲等等。選擇清晨或黃昏陽光和煦的日子來拍攝最理想，柔和的光線也恰好是雀鳥最為活躍的時刻。

若選擇用手機拍攝，建議使用長距離鏡頭並搭配連拍或原況模式，然後挑選出最引人入勝的瞬間。

如用相機器材方面，建議用無反相機配備長焦距鏡頭（如100-400mm或200-600mm），這樣可以在不驚擾雀鳥的情況下捕捉其生動神態。如距離較遠，可另外加裝1.4x增距鏡。快門速度至少保持在1/1000秒，用最高速的連環快拍過片及連續對焦模式，以凍結飛鳥的瞬間。有些相機有預拍功能，更容易捕捉各種動態。

拍攝木棉花與雀鳥小貼士：

1. 選擇優越位置 - 利用行人天橋或樓宇的高位，能更接近木棉花，有助於捕捉雀鳥的動態

2. 保持耐心 - 選定合適的拍攝點後，靜候其來，耐心等待小鳥飛上枝頭，觀察並拍攝不同的姿態。記得攜備足夠的水與防曬用品，以便能靜心等待

3. 留意背景 - 避免雜亂的背景，選擇以藍天、山巒或樹木作為背景最為理想。而使用長鏡頭所展現的淺景深效果，則能使背景模糊，更加突出主體

4. 尊重生態 - 拍攝時保持靜謐，避免干擾雀鳥的自然生活，與大自然和諧共處

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max 及Sony 無反相機

地㸃 : 黃竹坑、荔枝角、屯門

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。