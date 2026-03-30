李居明-五福古文化 教你創造幸福人生︳李居明大師會客室

每個人都想「五福臨門」，但「五福」背後真正的文化含義，大家又了解多少呢？在中國傳統文化中，五福排在第一位的就是「壽」，也就是長壽。

五福之首：長壽

一個人不存在這個世界，所有東西都是假的。無論你多有名氣、多有地位，沒了命就甚麼都沒了，所以一個人最大的福氣，最重要是長壽。在中國古文化裏，長壽是有標準的，「上壽」是120歲，「中壽」是100歲，而「下壽」也要80歲。

有關歲數的避忌要提醒大家：老人家到了80歲或81歲做最後一次生日之後，就不再提自己的具體歲數，不用慶祝壽辰，這是一種避忌，也是一種智慧。

唯一要提醒大家，一定要過農曆生日。因為農曆生日才能對應到你屬天上的哪一顆宿曜，那顆星對你的加持就體現在農曆生日那天。在那一天點蠟燭，就可以增強元神宮裏的壽元。今年記得要過農曆生日！

「五福」通常也指「福祿壽喜財」 ，有朋友說家中擺放了一個「喜」字，真的應驗「喜出望外」！

「富有」是五福之一， 在中國吉祥文化中最重視的財神文化！

富有的真諦

五福的第二福是「富」。在古代，你沒有錢會餓死，甚至要賣兒賣女，那怎麼會有福氣？人去賺錢不是一種罪過，富有是一種福氣。我常說「自己站不穩，別人靠不住。」

話說有個好心人，他看到別人風吹雨打，便勉強蓋了個涼亭。因為沒有很多錢，泥水工料不夠，結果涼亭倒塌反而壓死了乘涼的人。這就是好心做壞事。所以，現代人的哲學是：先搞定自己，自己先豐足起來，自立強大了，再去惠及他人。你能力夠，賺了很多錢，就捐十億八億；能力小就量力而為。自己富有後才去幫人，這才是「富有」的真諦。

「康寧」健康最高境界

第三福「康寧」，是現代人最缺乏的。康寧的意思就是「開心」。如果你經常不開心，怎會有福氣呢？身體健康之餘，內心也能保持安寧，這才是健康的最高境界。

現在很多人有憂鬱症，因為他們總要求環境改變來遷就自己。「康寧訣」就是將自己的心變到能適應環境，並活在其中感到開心。這是一種「自我開解法」，你不疏解自己，沒人能幫你。

你想事事如意，秘訣只有一個：千萬不要比較。比較是最要命的，和別人比誰有錢、比誰聰明，只要覺得自己差一點，你就活得很辛苦。所有的災難都來自比較。佛祖說「天大地大，唯我獨尊」，意思是不要比較，你自己就是最好的。這是「康寧訣」的重要意義。

「好德」良好的生活習慣

第四福是「好德」，這與我們的生活習慣息息相關。你養成的飲食習慣、生活節奏，其實都在影響着自己福分。遠離煙毒、賭博與損友，方能保住福氣與壽元。而第五福為「考終命」，即老來長壽且能安然善終。

「壽、富、康寧、好德、善終」五福便是圓滿人生的最高境界。你覺得五福中哪種生活習慣最影響現代人的福氣呢？