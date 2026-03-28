李居明-范蠡四字成功訣 避開人生四大禍｜李居明大師會客室

最近我在研究中國文化考古與典籍時，在一本《越絕書殘卷》中發現了一個人，他是中國歷史「完人」排行榜上真正的冠軍。

在中國文化歷史中，很多出名的人似乎都被某種宿命規限了而不能稱為「完人」。比如蘇東坡，他的詩詞歌賦厲害得不得了，但一講到仕途，他一生九次被貶，好不容易等到升遷，卻在返京的船上病逝了。再看韓信，軍事天才，最後卻被殺；張良雖然聰明，但也得隱姓埋名。

你想在仕途上很成功，同時你又要很有錢，這已經很難了；但還有第三件事更難，就是你要「長命」。在歷史上，根據中國文人與歷史學家的研究，真的有一個人做到了，這個人大家都很熟悉，他就是西施故事中的范蠡。

陶朱公「三散三聚」

話說范蠡輔佐越王勾踐，忍辱負重幫助君主復國，但發現勾踐為人長頸鳥喙，可以共患難，但不能共富貴，當皇帝動了殺心想除掉功臣時，他竟然能順利離開宮廷，全身而退。范蠡為甚麼這麼厲害？

第一，他能在權利巔峰之時，竟然不要任何賞賜，這份氣魄已是不得了。第二，古代社會很看不起從商的人，但他轉行經商後，賺錢賺到富可敵國。歷史上稱他為「陶朱公」。范蠡賺到錢後把家財布施給人民，然後再重新做生意，又再賺回來。歷史上說他「三散三聚」，三次散盡家財，又三次白手起家賺回來，堪稱神蹟。更讓人羨慕的是，他的老婆是四大美人之一的西施。而且范蠡長命，足足有88歲壽命，在古代絕對是高壽。所以，范蠡成為了中國歷史排行榜上「完人」的第一名。

這世上有不凋謝的花嗎？既然沒有，便不要期望自己或對方是一個完美的人。只要學懂從生活中解脫，你便是最成功的人。

《粵劇特朗普》伊萬卡手捧「毛語錄」，悟到人生應「放下來吧！」這四字真言。

人生要避開「四大禍」

范蠡這一生這麼成功，堪稱中國文化的「完人」。在他臨終前，兒子說了四字訣就是「口、貪、驕、執」。他認為人生要避開「四大禍」。

首先是「口」。所謂病從口入，禍從口出。尤其是靠說話為職業的人，一定要「慎言」。特別在古代，你做大官跟皇帝聊天，講錯一句話可能誅九族。所以，管住你的口，不要得罪人，是讓你無災無難的首要大事。

第二是「貪」。任何人出事往往都因為貪。貪財、貪色、貪飲、貪食，很多麻煩甚至是桃色事件，都是因為一個「貪」字。范蠡不貪權位，不貪錢財，這反而保全了他。

第三是「驕」。即是傲氣、張揚。做人不張揚，要低調一點。第四是「執」，就是懂得放下，壯士斷臂。正因為范蠡一生都沒有犯這四大禍，他才能在晚年安然享有88歲「善終」。大家都聽聞過范蠡與西施的故事，但未必知道他背後竟有如此深厚的處世智慧。

在「五福」之中，善終是最難得的。在中國古文化中，范蠡就是唯一一個真正合乎「五福」標準的完美典範。你有「五福」命嗎？請追看下期。