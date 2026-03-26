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就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！

生活百科
更新時間：15:26 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:26 2026-03-26 HKT

香港經濟持續低迷，裁員潮不斷，失業人士紛紛高呼「搵工難」。近日，有網民熱議一工種是「鐵飯碗」，形容其為「不易被AI取代」的穩定選擇，不論年紀及學歷都可入行，加上行業需要大量人手，而且不怕被AI取代，成為今時今日不少人「馬死落地行」的現實出路？

就業寒冬「鐵飯碗」？網民疑惑：點解失業就叫人做保安

近日有網民熱議一大工種為「鐵飯碗」，形容其為「不易被AI取代」的穩定選擇。（來源：Facebook群組「裁員炒人消息關注組」）
近日有網民熱議一大工種為「鐵飯碗」，形容其為「不易被AI取代」的穩定選擇。（來源：Facebook群組「裁員炒人消息關注組」）

最近有網民於Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發文，疑惑為何群組內的成員一聽到有人失業，就會建議做保安：「點解呢個group個個一聽人失業就叫人做保安？搵緊5皮（5萬）又叫人做保安、後生畢業又叫人做保安。」

網民力薦不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起

帖文迅速引起熱烈討論，多名網民分享親身經歷及看法，指出在當前大環境，保安工作雖然不是人人首選，但至少能提供基本生計保障，「起碼有飯食」，更列出4大任職保安的吸引力：

  1. 入行門檻低，適合不同年齡及學歷人士：有網民指年紀大無學歷都可入行，年輕人入行收入更可觀：「年紀大無學歷可以12碼坐一日行幾次樓梯就有17-18k」、「後生識英文肯企，20k up」
  2. 工作壓力較低：有網民認為保安的本職工作不算複雜，而且穩定有糧出，加上有一定請人需求：「人人都做到，而且一定好過做飲食」、「X流流有糧出」、「保安請人比較多，同埋易入行，唔驚失業……保安最低限度唔驚會餓死！」、「後生做控制室嘅話都唔辛苦。」
  3. 不易被AI取代：有人指即使AI如何發展，都難以取代保安工作，有身為保安的網民表示：「如果係名牌屋苑，兩文三語係基本門檻，要識電腦，常識豐富，有應變能力，外貌要見得人，其實一啲都唔簡單。」
  4. 新年利是可以當bonus：有網民指每逢農曆新年，額外收入可觀：「新年利事好多都大過份雙糧。」

網民強調，即使人工不算頂尖，但保安工作至少提供基本保障：「起碼有飯食！」一名曾年薪過百萬的網民坦言，「我以前年薪過一球，而家都係乖乖做緊保安！」。不過，他們亦提醒從業員需保持專業，「保安都要醒定，唔係被捉到值班睇手機、衣衫不整……兩三封警告信可以走得」。

來源：Facebook群組「裁員炒人消息關注組」

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