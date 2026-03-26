機場快綫買一送一回歸！人均每程低至$32.5起/加$1送eSIM 復活節長假期適用

機場快綫優惠｜復活節長假期是外遊高峰，不少港人已計劃好行程，準備享受一個愉快的假期。廣受歡迎的機場快綫亦再度推出震撼優惠，為旅客提供既快捷又經濟實惠的交通選擇，當中青衣站來回票平均每程僅需港幣$32.5，絕對是復活節出遊的必備之選！

機場快綫復活節長假優惠 必搶買一送一

機場快綫是次推出的優惠組合非常多元化。

機場快綫作為連接香港國際機場與市區最快捷的交通工具，一直深受旅客和市民的信賴。列車由機場出發，僅需約24分鐘即可抵達中環，途經青衣站和九龍站，讓旅客能輕鬆轉乘港鐵網絡前往各區。車廂內部寬敞舒適，提供免費Wi-Fi上網服務及充電設施，讓乘客在旅途中能隨時保持聯繫或處理公務，享受無縫接軌的旅程。

機場快綫是次推出的優惠組合非常多元化，無論是家庭出遊、情侶度假還是獨自旅行，都能找到最合適的方案。其中最矚目的「買一送一」優惠，涵蓋了青衣站及九龍站的來回票，前者折後人均每程僅$32.5，後者亦只需$48.75，性價比極高。若想更靈活安排行程，亦可選擇九龍站單程票「買二送二」優惠，平均每程僅$52.5，非常適合與親友一同分享。

低至55折再加送eSIM 出行通訊無障礙

除了買一送一，機場快綫亦提供直接的折扣優惠。追求極致性價比的旅客可選購限量55折的車票，例如青衣站來回票折後僅$71，九龍站來回票亦只需$117。此外，考慮到旅客外遊時的通訊需求，更貼心推出65折車票加$1換購中國聯通eSIM的組合，讓旅客在享受機場快綫便捷服務的同時，解決外地上網的煩惱，一站式輕鬆出遊。

開賣時間 ： 2026年3月26日早上10:00

預訂日期 ： 2026年3月26日至4月2日

車票使用日期：2026年3月26日至4月30日

部份精選優惠：

【青衣站買一送一】 ：來回票2組$130，平均每程$32.5

：來回票2組$130，平均每程$32.5 【九龍站買二送二】 ：單程票4組$210，平均每程$52.5

：單程票4組$210，平均每程$52.5 【九龍站55折】 ：來回票每組$117，平均每程$58.5

：來回票每組$117，平均每程$58.5 【九龍站65折 + $1 eSIM】：單程票每程$75

條款及細則：所有優惠數量有限，售完即止。電子票證即買即用，無需換票，掃描QR Code即可入閘，方便快捷。詳細條款請參考活動網頁。

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