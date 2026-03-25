一田YATA日本祭低至3折！$8起入手日本好物 Threads爆紅朱古力奶/人氣布甸 指定商品買1送1

一田YATA優惠低至3折！一田YATA由即日起至4月1日期間舉行「春の好物日本祭」，集合共155款、來自日本47個都道府縣直送的商品，涵蓋北海道名產、社交平台熱門新品、頂級食材、藥妝好物及時令海鮮等，部分貨品更低至3折及買一送一優惠，方便大家輕鬆入手心水日貨！

一田YATA日本祭｜3折起入手北海道風味/頂級食材

一田YATA由即日起舉行「春の好物日本祭」優惠，涵蓋多款日本地道美食，焦點之一的「北海道の定番」專區，帶來15款北海道名產，包括奶香極濃的「富良野北海道特選3.7牛奶」（特價$22.9），以及麵質Q彈的「札幌面匠北海道拉麵」（特價$29.9/2件）。同時引入日本社交網絡上的多款熱門新品，如曾獲日本樂天市場銷售冠軍、由職人手拉麵團製成的「PIZZAREVO窯燒薄餅」（特價$42.9），以及鹹香十足、適合佐酒的「伍魚福生火腿夾北海道忌廉芝士」（特價$47.9至$59.9）。

此外，今次日本祭提供多款頂級食材，當中包括與神戶牛、松阪牛齊名的「近江牛牛肩胛火鍋拼盤」（特價$168），以及採用一樹一瓜方式栽培的「靜岡蜜瓜」（特價$258）；同時直送日本海產，包括低至56折的築地蟹商日本急凍熟松葉蟹件，在家都能煮出和風滋味。

引入Threads爆紅商品/精選貨品買一送一優惠

一田更引入近期Threads上爆紅商品「守山乳業香厚朱古力飲品」、神戶布甸TORAKU皇牌吉士布甸及焦糖燉蛋布甸，另有紀文豆腐素麵、花咲雞蛋、DOMREMY北海道卷蛋、Rucola貝果等。至於各款口味的富良野北海道特選3.7牛奶或大阿蘇牛乳，特價期間$32/4盒，平均$8/盒，相當抵買！

此外，部份精選貨品帶來買一送一優惠，包括赤之帽子健康果仁脆餅（原味/楓糖椰子精7件裝）、北川製菓冬甩等熱賣零食及速食理食等是個人護食方面網羅深受日本美妝雜誌推薦的Ora2 Me亮白淨色牙膏（天然薄荷／鮮桃薄荷味精140克）及LuLuLun抗痘淨肌水潤面膜（7片裝），為顧客帶來高質素的日牌護理體驗。

一田超市「春の好物日本祭」

日期：即日起至4月1日

分店：

沙田店：沙田新城市廣場3期1-2樓 大埔店：大埔超級城B區1-2樓 荃灣店：荃灣廣場3-4樓 旺角店：旺角MOKO新世紀廣場5樓 新蒲崗店：新蒲崗太子道東638號Mikiki LG層 觀塘店：香港觀塘道418號apm LG層 將軍澳店： 將軍澳重華路8號東港城商場2樓 葵芳店：葵芳新都會廣場4樓 屯門店：屯門鄉事會路83號V City 地下 元朗店：元朗朗日路9號形點1期1樓 西環店：香港商業中心地下及1樓 北角店：北角渣華道123號北角匯二期B1層 西沙店（一田新鮮YATA Fresh）：新界西沙海映路8號GO PARK2 LG01號舖 天水圍店（每日一田YATADAY）：天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park地下1號舖 NOO WALK（每日一田YATADAY）：屯門欣寶路8號1-2號店 Silicon Lane店（每日一田YATADAY）：大埔優景里63號SILICONLANE地下20-21號舖

文:RY

資料及圖片來源:一田YATA