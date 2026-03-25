錢大媽招聘「豬肉分割師」月薪可達8萬？要求日劏最多3隻豬 網民力證唔易賺：做過1日頂唔順

早年從內地攻港的連鎖超市「錢大媽」，繼年初傳出上市消息，招股書圖文並茂列出豬肉不同部位的特點及煮法而爆紅後，早前再有招聘廣告惹來網民熱議！有網民於求職網站發現「錢大媽」正招聘「豬肉佬，分割師」，月薪更高達8萬元，入職條件需擁相關工作經驗，「可以獨立折豬2至3頭」。有人笑指其月薪比三大畢業生更高，惟有網民力證人工「唔易賺」：「做過1日頂唔順。」詳情即看下文！

錢大媽招聘「豬肉佬」月薪最高8萬 應徵者需備4條件

有網民日前於Threads分享求職網站的招聘廣告截圖，發現連鎖超市錢大媽現正招聘「豬肉佬，分割師」，月薪最低為4萬元，最高可高達8萬元。樓主對此表示「三大畢業生都只係30,000（元）咁樣」，笑言自己「可以直接做」。

據招聘廣告截圖所見，招聘「豬肉佬，分割師」為屯門山景邨的錢大媽分店，應徵者需有香港工作許可，不限學歷及擁有1至3年經驗，每星期5天工作，每日工作10小時。在「工作亮點」一欄，店方要求應徵者有「獨立完成整豬分解能力」、「每日處理2至3頭活豬」；在「職位描述」中，更有就「整豬分解」作出詳盡說明，指出「每日處理2至3頭活豬」，需確保切割流程符合衛生及安全準備；此外，需依顧客需求進行部位分切、稱重、包裝及標示；另需保持工作區域清潔衛生，定期清洗刀具、砧板及設備。

要求日劏最多3隻豬？網民力證唔易賺：做過1日頂唔順

儘管錢大媽招聘的「豬肉佬，分割師」月薪可高達8萬元，不過有不少網民認為該職位「唔易做」，「識切成隻豬可能難過三大某d（啲）系畢業」、「唔識用力，比（俾）你做三年隻手已經廢咗」。有人則解構這一行業高薪的原因，「因為環境難頂同埋攰，同埋人工唔會加好多，三大個上限高好多」，有曾從事「豬肉佬」的網民留言分享，「唔係用死力，好難，我去做過一日，頂唔順」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads