入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間

入境處自助服務站新功能｜好消息，以後補領身份證或特區護照將更方便快捷！入境事務處（入境處）宣布，由3月23日起，擴展其「申請個人證件服務站」的服務範圍，市民無需預約，即可自助辦理補領身份證或特區護照的申請，省時又方便。

入境處自助服務站新增服務 自助補領身份證及特區護照

入境處宣布擴展「申請個人證件服務站」的服務範圍。 (資料圖片)

往後市民可於「申請個人證件服務站」辦理身份證或特區護照補領手續。 (資料圖片)

以往市民若不慎遺失身份證或特區護照，均需親身前往櫃位辦理補領手續。在新安排下，服務站的功能將進一步擴展：

補領香港身份證：年滿18歲的合資格人士，若遺失了身份證，可直接使用服務站辦理補領申請。 補領特區護照：年滿18歲的合資格人士，如因護照遺失、損毀、殘破或無法使用，亦可透過服務站提交補領申請。

以上兩項新增服務均無需預約，合資格的申請人更可選擇「一站式」同時辦理身份證和特區護照的申請，大大節省輪候時間。

申請身份證/特區護照 原有服務維持不變

除了新增的補領服務外，原有的自助申請服務亦會繼續提供，包括：

香港身份證 ： 年滿18歲需換領成人身份證 已核實永久性居民資格需換領永久性居民身份證

特區護照 ： 年滿11歲首次申請 因護照到期而換領



入境處自助服務站服務站地址及開放時間一覽

目前所有「申請個人證件服務站」均設於將軍澳的入境事務處總部，具體位置及服務時間如下：

地點 服務時間 服務範圍 行政大樓3樓

人事登記處—將軍澳辦事處 星期一至五：上午8時45分至下午4時30分

星期六：上午9時至上午11時30分 1. 身份證申請

2. 一站式身份證及特區護照申請 行政大樓2樓

旅行證件及國籍(申請)組 星期一至五：上午8時45分至下午4時30分

星期六：上午9時至上午11時30分 1. 特區護照申請 行政大樓地下 星期一至五：下午4時30分至晚上10時

星期六：上午11時30分至晚上10時 1. 身份證申請

2. 特區護照申請

3. 一站式身份證及特區護照申請

（所有服務站於公眾假期均不開放）



將軍澳入境事務處總部

地址：將軍澳寶邑路61號

查詢熱線：2824 6111