入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
更新時間：13:52 2026-03-24 HKT
發佈時間：13:52 2026-03-24 HKT
發佈時間：13:52 2026-03-24 HKT
入境處自助服務站新功能｜好消息，以後補領身份證或特區護照將更方便快捷！入境事務處（入境處）宣布，由3月23日起，擴展其「申請個人證件服務站」的服務範圍，市民無需預約，即可自助辦理補領身份證或特區護照的申請，省時又方便。
入境處自助服務站新增服務 自助補領身份證及特區護照
以往市民若不慎遺失身份證或特區護照，均需親身前往櫃位辦理補領手續。在新安排下，服務站的功能將進一步擴展：
-
補領香港身份證：年滿18歲的合資格人士，若遺失了身份證，可直接使用服務站辦理補領申請。
-
補領特區護照：年滿18歲的合資格人士，如因護照遺失、損毀、殘破或無法使用，亦可透過服務站提交補領申請。
以上兩項新增服務均無需預約，合資格的申請人更可選擇「一站式」同時辦理身份證和特區護照的申請，大大節省輪候時間。
申請身份證/特區護照 原有服務維持不變
除了新增的補領服務外，原有的自助申請服務亦會繼續提供，包括：
-
香港身份證：
-
年滿18歲需換領成人身份證
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已核實永久性居民資格需換領永久性居民身份證
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特區護照：
-
年滿11歲首次申請
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因護照到期而換領
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入境處自助服務站服務站地址及開放時間一覽
目前所有「申請個人證件服務站」均設於將軍澳的入境事務處總部，具體位置及服務時間如下：
|地點
|服務時間
|服務範圍
|行政大樓3樓
人事登記處—將軍澳辦事處
|星期一至五：上午8時45分至下午4時30分
星期六：上午9時至上午11時30分
|1. 身份證申請
2. 一站式身份證及特區護照申請
|行政大樓2樓
旅行證件及國籍(申請)組
|星期一至五：上午8時45分至下午4時30分
星期六：上午9時至上午11時30分
|1. 特區護照申請
|行政大樓地下
|星期一至五：下午4時30分至晚上10時
星期六：上午11時30分至晚上10時
|1. 身份證申請
2. 特區護照申請
3. 一站式身份證及特區護照申請
（所有服務站於公眾假期均不開放）
將軍澳入境事務處總部
地址：將軍澳寶邑路61號
查詢熱線：2824 6111
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