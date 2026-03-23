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港人質疑懷舊酒樓定價貴兼無服務？需自取點心+收加一服務費 網民：係食個情懷

生活百科
更新時間：18:09 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:09 2026-03-23 HKT

近年，不少主打傳統懷舊特色的酒樓攜同手推點心車、龍鳳大禮堂等特色回歸，讓食客重溫集體回憶，同時吸引海外旅客體驗香港傳統文化。不過，最近有港人前往一間懷舊主題酒樓，質疑定價貴而且無服務，形容要茶客 「攞個盤運點心返張枱」，有網民對此認為是「性價比低」的表現，也有人提出舊式酒樓傳統向來是由茶客自取點心，「係食個情懷！」

港人質疑懷舊酒樓定價貴兼無服務？需自取點心+收加一服務費

小時候與家人到酒樓飲茶時，總會見到店員於酒樓內推着手推車叫賣，甚至立即煎熱蘿蔔糕、腸粉等，可以享受熱騰騰的點心，惟隨住時代發展，現時已經買少見少。不過，近年餐飲界掀起一陣懷舊風潮，先後出現主打充滿傳統特色的酒樓，讓食客一同重溫集體回憶。

近日，有港人光顧一間經營多年的懷舊酒樓，稱被收取$18/位茶芥及加一服務費，但茶客需自行使用餐盤自取點心，加上叉燒餐包、炸雲吞等點心質素普通，與期望有落差。樓主共落單3份點心，連同茶芥及加一收費$130，認為性價比不高，「吃了『靚靚地板』及接受『福祿壽』的加持，心才舒服一點」。

網民：係食個情懷！

對於樓主的不滿，有網友直言這類酒樓就是「食個情懷」，「你細個有冇試過行入廚房揀盅頭飯？我就有！」、「拎飯嗰陣隔離個師父仲包緊燒賣（地點係香港仔漁市場餐廳）、「呢啲檔不嬲都係自助」、「因為大家喜歡情懷，甚麼也要自己取」。不過也有曾光顧同類型酒樓的網民認同定價較貴，「我一個雞絲粉卷、一碟煎蘿蔔糕，盛惠110蚊」、「我一個人4個點心加茶位$194」。

文:RY

資料及圖片來源:香港點心關注組

延伸閱讀：觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物

 

 

 

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