深水埗「愛文生」開新分店進軍1界別？70年老字號逆市大排長龍 鑊氣小炒/招牌鐵板鹹豬手

大排檔為香港地道特色美食，即叫即炒的街邊炒爐鑊氣十足，煮食煙火與食客傾談聲音成為街頭的一道風景。位於深水埗的70年老字號大排檔「愛文生飯店」一向深受港人及旅客支持，最近有網民發現愛文生除了逆市下仍然人氣高企，晚上6時已開始大排長龍，近日更似乎有新搞作，並在鄰近舖位開設新分店，即睇詳情！

深水埗70年老字號大排檔 「愛文生」逆市街頭大排長龍

大排檔為香港地道特色美食，目前香港持有牌照的大排檔不足20間，而深水埗老字號「愛文生飯店」便是其中之一。愛文生自1956年開業至今已70年，由陳愛女士創辦，並以她與兩位兒子的名字「愛」、「文」、生」來命名。過往為碼頭工人與漁民的休憩聚腳地，如今成為該區人氣的熱門餐廳，深受港人支持之餘，亦有不少旅客特地前往體驗香港的大排檔文化。

愛文生至今仍然堅持供應鑊氣小炒，廚師會於街邊手持鐵鑊，於熊熊火光之下熱炒小菜，黑椒薯仔牛柳粒、鐵板黑椒鹹豬手、豉椒炒蜆等皆是其招牌美食。近年，本地飲食業遭遇考驗，一些小店及多年老字號先後結業，不過愛文生於逆市之中仍然人氣高企，吸引大批食客排隊入座，令途經附近的網民不禁驚訝：「6點幾都咁多人」。

愛文生同區開設新分店？！宣布進軍甜品界：食完鹹再食甜

早前，有網民發現愛文生於附近開設新分店，原來是餐廳70周年新加入的成員「OI SWEET BY OI MAN SANG」，帶來自家製特色甜品，包括開心果雪糕龍鬚糖、棉花蛋白杏仁茶、話梅冰糖葫蘆、海鹽白芝麻軟雪糕及香蕉曲奇焗西米布甸等。愛文生在社交平台公布消息，更表示食客可先於大排檔食完鑊氣小菜再享用自家製特色甜品，「食完啲鹹嘅再食啲甜嘅，啱晒！」不少網民對此大讚夠特色，「新派甜品賣相吸引又好味，值得食完再去食！」、「好味到不得了！色香味俱全」、「超好味」。

愛文生飯店

地址：深水埗石硤尾街1號C地下

電話：2393 9315

營業時間：下午5:00至晚上11:00

OI SWEET BY OI MAN SANG

地址：九龍深水埗荔枝角道225-227號地下

文:RY

資料及圖片來源:愛文生飯店、Threads