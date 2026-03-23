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印尼姐姐街頭搭浮誇佈景如片場？街坊質疑「咁都得」原來出於1原因咁做 網民：離鄉別井唔容易

生活百科
更新時間：15:49 2026-03-23 HKT
發佈時間：15:49 2026-03-23 HKT

每逢假日，香港多區都會有外地傭工聚會，當中又以菲律賓及印尼傭工為主。近日，有美孚區街坊上載相片，稱有傭工於街頭搭起以紙皮精心製作的佈景，並就地進行拍攝，對此質疑「咁都得？」有網民留言解釋背後原因，同時力撐傭工「離鄉別井唔容易」。詳情即看下文！

印尼姐姐街頭搭佈景如「影樓」 原來出於1原因

日前，有街坊於社交平台「美孚新邨關注組」發文，同時上載照片，指有戴上頭巾的女傭在街頭搭出華麗佈景，同時進行拍攝，質疑「咁都得？」從相中可見，該佈景比起平時外傭搭建的簡陋帳篷不一樣，感覺份外華麗，雖然大部份結構仍是以紙皮搭建，不過有加入花束作裝飾，並配上新月圖察，以及寫有「Selamat Hari Raya」及「Idul Fitri」等字眼。

有網民笑言現場搭起佈景猶如「影樓」一樣，認為「太誇張」。與此同時，有人留言解釋，指出原來過去的周末（3月21日及22日），有不少印尼女傭慶祝伊斯蘭教的開齋節，「等於我哋中國人大年初一」，相信照片中戴頭巾的為印尼女傭，因此會「搭個棚出嚟做祝福儀式，畀屋企人睇。」而佈景上的新月是伊斯蘭教的標誌，「Selamat Hari Raya」及「Idul Fitri」則意指「節日快樂」及「開齋節」。

不少網民對於女傭用紙皮搭建佈景表示讚嘆，「其實幾靚」、「整得幾好」，力撐女傭做法沒有問題，認為只要在完事後清理好場地就可以，明白女傭「離鄉別井唔容易」，港人應要「有同理心」。

印尼近9成國民信奉伊斯蘭教 香港6大地點舉行開齋節禮拜

印尼有近9成國民為伊斯蘭教徙，每年需要經歷為期1個月的齋戒月，在齋戒月的第29天，如看到新月的話，翌日就會是「開齋節」，以慶祝齋戒月結束，為伊斯蘭教最重要的節日之一。根據伊斯蘭曆法，2026年的「開齋節」為3月19日至20日。

此外，香港各大清真寺會舉行開齋節特別禮拜，主要地點包括：九龍清真寺、愛群道清真寺等，遍布於港、九、新界6個不同地點。

文：TF

資料及圖片來源：美孚新邨關注組@facebook、伊斯蘭之光

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